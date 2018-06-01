【中华导报专访】中医再现 健康无限 —《莫愚中医》诊所盛大开业

中医，在中国有两千多年的悠久历史，是古代早熟医学文化的精品。它不但在中国古代超越了世界各地的医学研究，而且在当今的二十一世纪很多方面都超过西方医学，所以我们中国称中国医学是一个“伟大的宝库”，而莫愚中医师将这“伟大的宝库”带到了加拿大首都渥太华，为我们中外友人带来了专业、有效的中医服务。

《莫愚中医》简介

2018年5月23日，《莫愚中医》诊所正式开业。诊所开展的服务分为药物疗法和非药物疗法，包括中药治疗、腹针、耳针、经络按摩、穴位敷治、拔火罐和自然疗法等，不但接诊内外妇儿五官科常见病，而且还接诊急症、疑难病症。该诊所目前有三位专业的安省注册医疗师，其中创始人莫愚中医师毕业于广州中医药大学，是从医教学近50年的、医学理论高深和临床经验丰富的集医、教、研一身的知名正副教授，并且还有擅长针灸按摩专业的中医工作者。

《莫愚中医》诊所的服务宗旨是：为让人们享受高质量的生活，诊所所有医师全心奉献优质的中医服务。所以他们的招牌叫做:“Quality Life”（高品质的生活），诊所位于首都渥太华18 deakin st, unit 106，交通便利，该诊所有着与医院截然不同的设计，环境明亮简约，独立诊疗室使患者能在轻松的心情下接受专业的服务。更值得一提的是，该诊所价格合理并且能够接受加国各种医疗保险。



绿色疗法，以人为本

中医药学是“天人合一”、天地人三位一体的独特的医学体系，强调人和自然的和谐共生。所以他们提倡以人为本，不但看病治病，还根据人的阴阳盛衰和不同的体质免费传授防病保健知识，使以后不再患同一种疾病或少生病不生病。有的人感到身体不适，有患某种病倾向的，西医各种检查全都正常的，莫愚中医诊所都会提供一个防治疾病的预案，包括饮食宜忌，改变不良的生活方式，提前按照中医理念调理身体，做到知微杜渐，避免发生大病重病。

莫愚中医诊所中的中药都是用纯天然药物，相当一部分还是我们日常生活中的食物，所以中药治疗也被世界热烈追捧为绿色疗法。中医药的神奇疗效，在这里你都能亲眼体会到。



春暖花开，倾情回馈

《莫愚中医》诊所为了答谢广大市民的支持，借此春暖花开之际，满怀着中医治疗的责任和医疗技术优势向社会大众推出优惠活动，从开业起30天内，相关的收费项目酌情优惠10%—50%，也借此回馈各界朋友们的支持和鼓励。



Quality life《莫愚中医》诊所

地址：18 Deakin Street, unit 106, ottawa, ON K2E 8B7

咨询电话：613-366-9710

网址：www.tcmontario.com

文 / Rachel