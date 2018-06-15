【加拿大肝脏基金会专栏】你吃得好了，萬事就好了



如果隨意在街上問個路人甲：“如何讓肝臟更健康？”，十有八九，路人會說：“少喝酒，或者幹脆戒酒呀。”減少飲酒當然是有幫助的，但它遠不是改善肝臟健康的唯一法寶。均衡的營養對肝臟健康同樣重要。

事實上，目前影響著約700萬的加拿大人的肝臟疾病，就是一種跟酒精沒有關系的肝病—非酒精性脂肪肝病。非酒精性脂肪肝病的成因，部分與高糖、高脂肪食物，以及少動多坐的生活方有關。此外，非酒精性脂肪肝病也與其他不良的健康風險有關，包括胰島素抵抗、高血壓和II型糖尿病。

你的肝臟會定期補充身體能量，以令身體保持敏捷與活躍。因此，慎重慮哪些營養物質可以進入你的身體，哪些需要拒之體外，對你的整體健康至關重要。

與流行的觀點相反，節食或清體並不會像廣告所宣傳的那樣，為您的肝臟提供“清洗”。如果您已經患有肝病，您可能必須限制甚至避免某些食物或成分（例如鹽）。然而，如果你身體無恙，那麼你做出的每一個好的選擇，都將是“鞏固”你的整體健康的重要一步 – 比如，早餐吃碗燕麥片和水果，而不是高脂松餅和加了奶油與糖的咖啡。

今天開始，嘗試以下的一些飲食建議。如果你吃得好，萬事自然就不用擔心了。

1. 遵循加拿大吃得健康飲食指南，從所有四大類食物中選擇多樣食物。

2. 每天至少吃兩份肉類和替代類食品（肉類，魚類，家禽，花生醬，幹豆類，豌豆和扁豆）。這些高蛋白食物讓你飽腹，你的身體需要它們來形成及修復組織。

3. 堅持吃三餐，每餐適量。不要忽略某餐或吃得過飽。

4. 每天喝六到八杯液體（最好是水）。

5. 徹底清洗水果和蔬菜以除去農藥。農藥，化學品，抗生素或激素越少，對肝臟的危害就越小。

6. 吃鮮豔的水果和蔬菜；橙色，黃色，紅色和綠色等深色鮮豔色素的食物，於肝臟特別有益。

7. 多吃含硫量較高的生鮮蔬菜（如西蘭花，球芽甘藍，捲心菜，花椰菜，大蒜和洋蔥）。

8. 烹飪蔬菜和水果時，選擇蒸或烘烤，這比煮沸保留更多營養素。

9. 選擇全谷物食品，減少精白類，漂白或提純的產品。