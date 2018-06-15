【中华导报专访】选择品质绿色生活 享受GreenON $5000退税计划

在加拿大首都渥太华，有一家专业的门窗安装公司，独有的设计，完美的技术，一流的团队，负责的售后，让这个拥有50年历史的公司吸引了越来越多的顾客。

渥太华门窗专家 Dalmen Pro

Dalmen Pro是一家高品质，节能并且可以制作精美门窗的加拿大公司，在渥太华地区主要业务包括销售、安装和维修门窗。众所周知，在渥太华和周边地区的门窗经销商竞争非常激烈，Dalmen Pro是东安省唯一一家本地生产门的厂家，该公司综合经验跨越了50年，对于这个行业以及它逐年发生的变化，Dalmen Pro可以说是非常了解和专业。

信任，一直是这个公司的服务理念，“您可以信任我们为您的家庭提供优质的能源之星产品，此外，您可以放心，我们的安装将由SAWDAC认证的安装专家完成，确保他们遵守安装人员所需的严格指导原则。”Dalmen Pro作为您的一站式门窗服务专家，他们对顾客承诺，保证快速的安装速度和优质的客户服务！

专业的销售团队 优质的客户服务

掌握社会趋势、改进设计产品、增强客户服务是保持Dalmen Pro公司业务蓬勃发展的原因。任何来到Dalmen Pro的客户都会遇到他们友善、经验丰富和知识渊博的销售团队！他们了解Dalmen Pro提供的各种门窗模型的门把手、框架、不同的颜色、材料、尺寸和彩色玻璃等每个组成部分。他们展厅里也会呈现各种门窗的样本，在购买某种类型的窗户或门之前，你都可以看到独特的样式和专业的设计。

响应政府GreenON 计划 最高可反现$5000

从今年1月份开始，只要您想要把您的双层窗户升级到高性能窗户，就可以加入到由绿色安大略省基金提供的GreenON退税计划中，返现金额高达$5,000。高性能窗户是从原先的双层增加到了三层窗户，旨在减少能源损失，冷凝和室外噪音，帮助降低供热和制冷费用，同时提高物业的转售价值。如果担心不会运行这项操作，没关系，Dalmen Pro专业团队将代表顾客提交申请并专业安装新的能源之星认证窗口。一旦窗户到位，只需向绿色安大略省基金提交购买证明，就会在8到12周内通过邮箱收到回扣支票。但是这次计划只能享受一次，最多可以提交10扇高性能窗户的申请，每扇窗户最多$500返现。虽然高性能窗户在价格上比普通窗户贵10%，但是有政府返现的计划，又能绿色居住，何乐而不为呢？

Dalmen Pro 门窗公司

咨询电话：613-706-4181

地址：18 Bentley Ave, Nepean, ON K2E 6T8

Email：info@dalmenpro.com

网址：www.dalmenpro.com

文/Rachel