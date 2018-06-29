【加拿大肝脏基金会专栏】三大致病风险导致肝癌持续上升



Dr. Morris Sherman

多伦多综合医院肝病专科医生及多伦多大学荣誉教授

加拿大肝癌死亡人数在过去25年中翻了一番。如果不立即采取行动，即将出现更高的肝癌病发。

1993年，加拿大男性的肝癌发病率为每10万人中5例，2017年上升至9.9例；对于女性来说，虽然病发率低得多，但趋势是一样的：1993年，每10万女性中有1.6例肝癌患者，2017年这个数字几乎升至两倍。这一增长比例意味着，2017年加拿大共有1,900位男性与580位女性被诊断出肝癌。

这一上升趋势不仅限于加拿大，美国、英国、澳大利亚等大多数发达国家同样出现肝癌的上升趋势。

肝炎和肥胖的影响

肝癌增加的原因，首先是乙型和丙型肝炎。如果不予以治疗，两种肝炎都会发展成肝硬化、肝癌及过早死亡。目前，估计有23万加拿大人患有乙型肝炎，25万人患有丙型肝炎。而约有几乎一半的人不知道他们受到感染，因此有更高的可能性发展成严重的肝脏疾病和癌症。

肥胖症的流行也是加拿大肝癌增加的原因：大约三分之二的加拿大男性，以及一半的女性超重或者肥胖。每5个加拿大人中，有1人有某种程度的非酒精性脂肪肝。脂肪肝会引致肝炎，并进展为肝硬化和肝癌。

扭转肝癌上升趋势

即使加拿大的肝癌发病率和死亡率在过去的25年中翻了一番，其实际数字要比其他发达国家好得多。加拿大平均的肝癌新发病率为每10万人中有6人，低于澳大利亚（7.4人）、美国（9.2人）和英国（9.6人）。肝癌引致的死亡率也相类似：加拿大肝癌死亡率为每10万人中有3人，仅为美国及澳大利亚（6.6人）和英国（8.7人）的一半。相信这是由于我们在尽早发现肝癌病例方面的出色表现，早期发现有助于手术及治疗的成功。

为了扭转加拿大和其他地区肝癌的增长趋势，需要一系列的措施结合起来。首先，更多的乙肝和丙肝患者需要得到诊断和治疗。其次，未来十年内需要新的疗法，以改善乙型肝炎护理和预后。

最后，对于脂肪肝的流行，我们将依赖于仍然在研究中的脂肪肝病的新疗法。