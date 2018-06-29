世界同步，永不落幕！ 千言万语，常在心里，怀念参加2018“来自远方的惦念”那些日子



时间飞逝，回忆是美好的，一月的北京，银装素裹，一台晚会“远方的惦念”，让我们来自全球120个国家的150位歌唱爱好者相聚相识，短短的两天排练，在燕姐的精心策划下，在乔万均老师精湛指挥下，我们唱出了全球华人的最强音，唱出了世界好声音。那是一台振奋人心的晚会，我们都无比激动，为了留住这一时刻，为了感谢乔万均指挥，在燕姐的策划下，大家在我的画作“指挥家乔万均”上的集体签名，极大地丰富了作品的内涵，大家将把这幅作品送给乔指挥。6月的加拿大渥太华已是春色满园，此时正值乔指挥来渥太华辅导星光合唱团，我把大家签名的画作精心装裱，并代表大家送给了乔指挥。都说我们海外华人聚是一团火，散是满天星。果不其然，晚会“远方的惦记”就是一团火，我们150人围绕乔指挥的签名犹如满天星。乔指挥说收到礼物他非常高兴，今夜星光灿烂。



庞燕—中国华侨公益基金会副会长、中国侨联青年委员会副会长、加拿大华商发展基金会主席、北京市政协港澳台侨工作顾问说：

“于瑞荣感谢您为121个国家150名群友付出的辛苦！“远方的惦念”春节联欢晚会是华侨华人的晚会，是我们自己的晚会，是居住在海外华侨华人最接地气的真实表演，是融入住在国文化的有力传播，是弘扬中华优秀文化的重要通道，是与各国文化相融合的一次美好的体验。”

中华文化是中华民族的血脉传承，是华侨华人的精神家园，对于海内外侨胞而言有着最基础、进深层、更持久的力量。我们用它独一无二的智慧和神韵，加强了海内外炎黄子孙内心深处的文化自信与民族自豪。



晚会有落幕时刻，但中国侨联对海外侨胞的惦念没有终点，海内外侨胞对故乡的惦念永不落幕。我们的侨胞遍布在全球各个角落，很多侨胞不能亲临现场感受现场过年的氛围，但心手相牵，心脉相连，现场的所有人与外面世界同在。就像我们的“侨联之友”一样：世界同步，永不落幕！

千言万语，常在心里梦里，远在千里万里，藏在情里爱里。这就是我们“远方的惦念”。热血中有你，热泪中依然有你，我在你的生命中，你在我的生命里。这就是我们“远方的惦念”。这个“惦念”让我们每一位台上台下的群友们成为了“永远的惦念”！我想说：有您真好！有你们150+真好！爱你们每一位。