加拿大音乐无极限音乐节 特邀北京现代舞团隆重献演舞剧“二十四节气•花间十二声”



加拿大的七月，浪漫而多彩！

加拿大音乐无极限音乐节（Music and Beyond)，将于七月一日至十八日荣耀登场！自从2010年七月举办首届音乐节以来，他们一直坚持把综合古典音乐与多学科艺术相结合的特色，包括：视觉艺术、戏剧、诗歌、舞蹈、建筑、马戏、魔术、科学、京剧、法律、美食、美酒，甚至于瑜伽术等等相融合，让这个音乐节制造出一个更加欢快的气氛！音乐节努力向不同文化背景、不同地域的艺术团体招手，其重要任务：建立新的音乐和艺术的观众群，特别是年轻人族群！因此渥太华“音乐无极限”音乐节，热情邀请北京现代舞团来加演出舞剧“二十四节气•花间十二声”！

加拿大音乐无极限音乐主办方：MUSIC and BEYOND。协办方：渥太华华星艺术团等。

北京现代舞团，是享誉世界一流的中国舞蹈团体。多次随国家领导人出访，成为中国艺术在世界舞台上一个闪亮的符号！

北京现代舞团成立于1995年12月7日，第一任艺术总监是著名舞蹈家金星。1999年由香港著名舞蹈家曹诚渊任艺术总监，舞蹈家李捍忠任执行艺术总监。现任艺术总监高艳津子是该团唯一创团时期成员，从优秀舞者成为艺术总监，二十多年来，她和舞团在艰辛的艺术之路上探索、奋进！北京现代舞团坚持以此为己任：推动本土艺术发展，在尊重延续传统文化基础上，创造出优秀的当代艺术作品。经过二十多年的精心打造，北京现代舞团有着傲人的数十部佳作：1996年首演：红与黑，接着有：向日葵、贵妃醉“久”、纯粹视觉、九九•艳阳、一桌两椅、长风歌、满江红、昆仑、逆光、谈•香•形、尘、欲望域、界、觉、三更雨•愿、皮肤之下、问•香、世界女人等等，不胜枚举。以及此次献演的现代舞剧二十四节气•花间十二声！

北京现代舞团在2004年，应国务院新闻办公室之邀，陪同胡锦涛总书记出访南美，在十多个南美重要剧场专场演出。2005年，应文化部邀请，于华盛顿肯尼迪表演艺术中心，参加中美两国领导人互访期间的“中国文化节”演出。2009年，应国务院新闻办邀请，随同国家领导人访问以色列。2012年，应北京市文化局邀请，陪同市委书记刘淇及北京市文化局领导，出访阿尔巴尼亚、肯尼亚等国，并作精彩演出。

二十多年来，北京现代舞团应邀演出的国际著名音乐节有：德国柏林艺术节、威尼斯双年展、意大利博罗尼亚当代表演艺术节、意大利威尼斯狂欢节、东京国际当代表演艺术节、法国里昂双年展、新加坡艺术节、汉城创舞艺术节、洛杉矶夏季音乐会、德国皮娜鲍什舞蹈节暨艺术家聚会、比利时欧罗巴利亚艺术节、加拿大舞蹈节、中法文化年、美国布朗大学中国年等等。北京现代舞团的舞姿，在欧美最主流的剧院留下珍贵印象：法国巴黎国家歌剧院、纽约乔依斯剧场、洛杉矶音乐中心、柏林世界文化中心、威尼斯马可波罗剧院等等。

北京现代舞团在1996年荣获中国政府最高奖“文华奖”！1999年荣获白俄罗斯维京斯克市举办的第十二届国际现代舞编舞大赛最高大奖！自1999年起，连续举办四届“中国现代舞展演”，促进了国内国际艺术家的互动，对现代舞在中国的本土化、发展与普及，起了示范带头作用！

北京现代舞团与加拿大的艺术合作也颇有渊源，富有成效！2009年，北京现代舞团与加拿大Wen Wei舞团合作编创舞剧“皮肤之下”，2010年该剧在加拿大舞蹈节上进行世界首演。2011年该剧在加拿大成功巡演十场，被观众、媒体、艺评人交口称赞：真是不可能多得、令人感动的美妙享受！今天，北京现代舞团再度来加演出，更体现出中加两国的文化艺术交流源远流长！

北京现代舞团作为中国现代舞艺术领域重要艺术团体，积极参与社会活动：受CCTV委托，拍摄仟僖年第一线曙光庆祝仪式，通过卫星全球转播。策划并演出九运会闭幕式、奥运会会徽揭幕仪式。与电影导演田壮壮合作法门寺合十舍利塔落成仪式暨佛骨安奉大典大型法喜会。与电影导演陈凯歌合作，完成大型户外实景演出“希夷之大理”。受国家大剧院之邀，作为舞蹈总编导及顾问，参与大剧院原创歌剧“灰姑娘”的创作。与导演田沁鑫合作完成广化寺佛诞日庆典活动。受国家大剧院经典艺术讲堂的邀请，多次承担公益讲座、工作坊活动，将舞团的心得、领悟与舞蹈爱好者们分享。

北京现代舞团特别注重多媒体的运用，尤其是灯光的色彩与强弱变化，让空旷的舞台幻化出油画、壁画的效果。宽松奇丽的舞服、充满张力的躯体、自由奔放的舞姿、强烈的象征意味，显现出浓郁的东方哲学和美学！冲击观众的观感！震撼观众的心灵！

让我们在7月13日、14日走进阿岗昆大学剧场，欣赏北京现代舞团的惊艳表演！在现代舞蹈的神奇世界里，提升对自然、古今、宇宙万物、蕴含规律的感知和领悟！让我们一起期待这超越想象的艺术盛宴！

购票信息：

姚荣平：613-2552020 王 瑾：613-8515288

嘉 铭：438-7280814 尹 健：613-2252172

佟 春：613-7495182 章诗雨：613-7699758

黄雨彤：819-5984631 张 敏：613-6639566

丁 桃：613-8646588 管亚东：613-7414679

董红燕：613-7774725 管质丹：613-7732582

崔 毅：613-4226189 DUKE ：613-3220838

天 舒：613-8084749 徐 珊：613-7161189

健康时报：613-2888818

文化中心：613-2328403

Music and Beyond：613-241-0777

（文/姚争）