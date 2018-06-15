

一个理想的微信群，应该是个温暖的大家庭，群主领导有方，群员积极参与，倾诉心声，交流心得，分享资源，互助互爱，温馨有加。

有幸参加minto英语学习班，结识了许多新朋友，组织了“一块儿学英语群”！群主李家栋，网名临溪，来自哈尔滨。21个学员来自五湖四海，人员不多，却温馨友好，亲密无间，充满乐趣。

群主兼班长，英语水平高超，自然充当义务翻译。每当外国老师讲课或板书有疑惑，不解的目光不约而同投去，他心领神会，扫除障碍！除了学习上的功德，为人处事也是积极热情！面临春节，他主动组织联欢活动，安排有条不紊，还自备奖品，激发兴趣。老师要求统一簿本写日记，他又自告奋勇奔走商场，然后用微信视频把样式、钱款发票，一丝不苟显示于众。每当学员回国探亲，有事请假，他都用电子邮件与老师联系，不厌其烦。自己探亲返回，还带上物品馈赠学员，浓浓的人情味，满满的正能量，可谓德才兼备，功不可没！

群主领头，群员迎头跟进！爱群是我群第二翻译，班长不在，她当仁不让。周末或外出旅游，她能用流畅英语复述，令人佩服！年龄最大的老顽童登保，学习英语毫不懈怠，掌握许多单词，勤学好问。捷胜晚几个月进班，可她刻苦训练，睡觉前还在背单词，功夫不负有心人，多次考试成绩不菲。成群原本连数字都记不清，现在居然总结了一套行之有效的学习方法，举一反三，触类旁通，大有长进。老阎的出席率最高，从不无故缺席，从测试零级上升到了三级，创造奇迹！

学习群以学习为主，课间休息也经常讨论有关知识，交流中感情日益增进，每当有人回国，我们会由衷祝福，国内朋友也会把他们的信息传递。秀芬夫妇回海南度假，会把大学校友聚会照片发送。祖农与同学在北京天坛前合影也让大家观赏。友谊的纽带牵连着千山万水。每逢学员外出旅游，都会让大家分享他们的欢乐！崔红夫妇赴黄刀镇，欣赏了极光之都的神奇魅力，摄下五彩斑斓光环，制作成绚丽多姿的相册，分享他们的激动欢快，让我们身临其境。近日，她又把多年种植，难得一见的巴西木花，发送群内，浓郁的香味渗透每个人的心田！

友情之花在盛开！谁偶有小恙，都会主动问候关心，並送上治疗建议。捷胜咳嗽未愈，爱群提供药方；金荣感冒，捷胜把国内带来的药片送上。自然环境突变，逸莲会经常温柔提醒，冰冻路滑要小心！助人为乐之事更是数不胜数。捷胜驾车，会自动捎上顺路朋友。老黄数月如一日，开車携带远离学校的老阎与老戴，遇上下雨还会绕道甚至送达家门，这种雪中送炭的温情感人肺腑！“朋友真好！”由衷之言！

新来乍到的郭建忠夫妇，陈元富，年轻有为，给群里带来青春活力！他们凭着自身能力移民加国，会话水平强，在班中起了很好的示范作用！帆还常把学英语有价值的精华微信发送至群，帮助很大！

上海老乡许峰搬迁，淑芬夫妇回国，少了乡音，想起往日的热闹学习气氛，难免惆怅，但我经常得到鼓励，举手之劳的每天一句话，一段对话，由班长整理成群聊，也算尽绵薄之力，甚感欣慰！

总之，建群日子不长，感人事例不少，学习英语不易，然群内散发的光辉点燃每个人的心灯，照亮前行方向，树立信心，加快步伐，更好适应异国他乡的生活！

沧海浮尘，芸芸众生，有缘相识，有幸相知！愿我群兴旺发达！

文/悠扬琴声（渥太华）