加拿大中文小”高考”：2018千字冲关发榜啦！

2018年6月2日,第四届渥太华地区千字冲关汉字听写比赛在位于巴黑汶（Barrhaven）地区的天天中文学校成功举办。这也是第一届千字冲关比赛举行的地方，时隔四年，我们再次回到这里，但却不是终点，而是新的起点！

在渥太华天主教教育局的支持下，本届千字冲关汉字听写比赛继续由渥太华中国校友会主办，渥太华天天中文学校承办，CFC中文网、卡尔顿大学孔子学院、加华文化基金会以及加华文化中心协办。该赛事作为中文学校教学的一个补充性活动，按照识字量将考试分为四个等级（预备级400字，初级800字，中级1200字，高级2500字），目的是让孩子们有机会将所学的中文系统地复习一遍，以达到中文独立阅读的水平。

今年的比赛全部安排在小教室内，沿用去年的比赛形式，仍然通过播放录音完成听写。但一重大突破是今年首次形成了标准化音频，并在考前有模拟题供选手们进行适应性训练，以熟悉比赛时播放的声音及语速。这项新技术运用在比赛中时音效也清晰稳定，时间间隙、停顿节点合适，孩子们听得清楚，老师们监考方便，获得各方一致好评。

千字冲关比赛举办四年以来，因其对于中文学习的实效性（不少获奖选手在赛后以高分轻松通过中国国家汉语水平考试）以及义工团队的专业性，已经成为首都地区的一项品牌社区活动，报名及参赛人数逐年上升。2018年的比赛吸引了整个首都地区的170多名考生报名，实际参数人数127人，达到历史最高纪录。

本届比赛成绩喜人，正确率达到90%以上的学生有72人，达到参赛总人数的56%。为了鼓励同学们不畏艰难学习中文的这份勇气与坚持，组委会决定今年扩大鼓励奖范围，将鼓励奖获奖成绩定在80-90%之间，从而使得今年的总获奖人数占到参赛人数的74%，共计94人。关于本届比赛获奖同学名单请扫描下方二维码：

颁奖典礼将于2018年6月16日下午2点在首都中文学校剧场（Notre Dame High School Theatre，710 Broadview Ave）举行，组委会诚邀所有参赛选手参加颁奖典礼，为自己的进步喝彩，也为一年的辛苦努力画上圆满的句号！

由于组委会成员均为义工，不方便安排其它时间单独领奖，故请获奖选手务必于颁奖典礼当日到场领奖，如因特殊原因确实不能到场的，也务必请人代领。

本次比赛特别鸣谢以下单位、机构和赞助商：

• 渥太华天主教教育局

• 中国汉办汉语桥基金会

• BMO贷款专家蔡敏女士

• 多伦多21世纪地产经纪人黄晨虹（Cindy Huang）女士

• CFC中文网以及Motion Pay CEO张瑞文先生

• 葛方雯会计师事务所

• HZ LAW律师事务所张海燕律师

诚挚感谢热心捐赠、参与义卖和比赛当天组织活动的家长和孩子们。

同时鸣谢积极宣传报道千字冲关活动的CFC中文网、中华导报、健康时报和Ottawazine等媒体伙伴。

千字冲关汉字听写比赛组委会供稿 摄影 Frank Qiu, Raven Zhang