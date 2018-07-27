东安省台山同乡会通告



一、本會舉辦之第五屆敬老宴會已于七月十日在東方明珠城舉行。每年這宴會都非常熱鬧，真的是一票難求。筵開三十席，到會七十五歲或以上耆老一百四十六人，全部到會人數共二百九十九人。

本會感激到會支持我們的老中青人士，尤感激陪同長者到會的年輕人；那些闔府出動，一家人包席的朋友，他們給予的長期支持鼓勵，本會由衷的表示感謝。令我們感動的是，捐款或禮物支持我們的朋友，不因我們中間一些缺失(如漏記他們的名字、捐款數目等)而稍減支持的熱情。這次宴會，收到的捐助一如既往。

鳴謝以下人士：

捐助經費：200：Dr. Ben Fong；100：司徒溢夫人、鍾丙子、白世暢夫人、黃燦忠夫婦、李福年夫婦、譚從政、朱炯湘、程碩浩名譽會長；80：馮汝根夫婦；60：梁耀南夫婦、伍東海夫婦、羅平夫婦；50：龔錫賢夫婦、伍德芳、譚麗嫦、黃迺佐、譚遂林、伍傑夫人、敖成夫婦、梁日康、龔結霞伍健康夫婦、龔柏寧夫人、譚夏幗珍；40：伍佩賢；35：余偉能；30：林春湖譚伯鴻夫婦、梁錦文、黃麗薔、何霖佳、劉春、雷錦漢、黃燦培、熊俊賢、龔惠愛、盤玉珍、黃麗生、譚秉志、馮汝根、馮小萍、李雪瓊、龔領嬌；20：譚巧雲、譚玉瓊、區銀愛、廖黃桂珍、胡詩娜、堯姆、丘瓊愛、陳雁卿、麥子芳、Susan丁、馬美女、朱洪釗、甄鐵錚、甄濃專；10：蔡曉倫；

捐贈抽獎禮物：台山同鄉會 禮物十份；王國強 酒一枝；陳森 禮物三份；伍仲鵬 酒二枝；胡國佐 酒一枝；關鳳娟 酒一枝；龔錫賢夫婦 紅包一封；方國盛 禮咭二個；馬和鐸 禮物二份；陳慶年 餅一盒；陳美芳 禮物一份；梁耀南夫婦 禮物二份；陳炳賢夫婦 酒二枝；四位無名氏 禮物共四份；伍金水夫婦 玻璃焗盆一套；司徒溢夫人 禮物二份；陳惠娥 禮物一份；馮銀英 禮物二份；Howard Leung 禮物二份；朱石龍夫婦 禮物二份；黃迺佐夫婦 酒一枝；余曼紅 禮物一份；繽紛旅行社 禮物一份。

六月十日本會慶雙節宴會當場，馬和鐸先生夫人樂捐一百元，本會漏記，謹此向兩位致謝致歉。

二、本會將在八月十一日在Britannia Park舉辦第六屆燒烤同樂會。

票價成人三元，小童十二歲以下免費。

食物在十二時至二時供應，提供豬扒飽，通心粉沙拉(Macaroni salad)，水果，樽庄水等，另有熱狗只供給小童。

現場提供一些遊戲玩耍器具，並有跳舞唱歌等娛樂。

任何有關本會之查詢，請聯系以下本會理事：

陳 森：592-9736 余麗嬋：738-7199

王國強：736-0772 劉瑞蘭：731-0874

方國盛：722-8015

email：primngca@yahoo.ca

本會網址www.eosha.org