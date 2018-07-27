2018-渥太华天大校友的夏日聚会



夏天的聚会是渥太华天大校友会的一项常规活动，自然今年也不例外。

2018年的渥太华天大校友会的夏日聚会在7月14日如期举行。与往年不同的是,今年的活动给校友留下的印象更深刻。因为今年的活动在方方面面做的都很到位，主要体现在细致周到的组织，积极有力的宣传以及校友们的热心和奉献。渥太华天大校友会年初举行了理事会换届，这次活动是新理事会上任后的第一次全体校友活动。

7月14是个好天，这为聚会更增添了惬意。早上8点多，蓝色的天津大学的校旗就已经在绿树掩映，湖水粼粼的Britannia Park上飘扬了。今年的聚会与往年不同，校友参加聚会无需自带‘干粮’，所有食物由理事会统筹安排，统一购买，是‘共产主义’式的各尽所能、按需分配。

今年报名参加聚会的人数有75人，所以食物的采购准备是一项繁重的工作。不仅量大品质更要保证。食物的标准是专业化的水准，职业化的烹制，产业化的操作。丰盛、多样、高水准的午餐是今年聚会的第一特点，特别值得一提的是校友文松的文式羊肉串和姜靖的姜氏粽子，可与天下名吃争仲伯。

生动、活泼的活动方式是今年聚会的另一个特点。彼此互相认识和介绍是一般聚会都会有的程序之一，但同时也容易沉闷、死板和流于形式，但这样一个程式化很强的节目被演绎成了一场老少皆宜、雅俗共赏的脱口秀节目。大家在笑声和愉快中认识了新校友，也彼此知道了他（她）更多的兴趣爱好。

多样化的娱乐活动是今年聚会的第三个特点。有体育运动沙滩排球，娱乐式儿童高尔夫和草地地滚球。在大众争上游的游戏中，穿插了普及性的竞技桥牌的介绍。今年在多伦多举行的首届加拿大高校杯桥牌赛中，天津大学取得了第7名的成绩。

一张大合影，记录了2018年一次难忘的聚会。感谢众多校友对这次活动的无私奉献和辛勤的劳动。

2018-07-19

天大校友会