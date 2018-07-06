华人社区服务中心中文电台节目预告 （渥太华中文电台）

2018年7月8日

晚8点：（姜漪）-华人社区服务中心新闻

8:10：-渥京夜话：我在华人社区服务中心的义工经历

嘉宾：锡麟

晚9点：（姜漪）-华人社区服务中心新闻简报，天气预报

9：05-渥京夜话：记住这些，垃圾分类也可以很Easy

9：25-社会焦点：分居离婚后如何调整心态正确处理与前任及孩子的关系

嘉宾：柯晶晶

（姜漪编辑）

9：40-好文欣赏：《有一种陪伴，一直在心间》

作者：春暖花开

朗读：林平

9：50-生活百家谈：

如何制作夏日消暑圣品-绿豆凉粉

（姜漪采编）

10：00“我在加拿大”系列——嘉宾：杜京（晓冬采编）

该节目的采访对象为渥太华华人居民。加拿大是我们的第二故乡，渥太华中文电台推出“我在加拿大”系列访谈节目，邀请华人朋友讲述他们在加拿大的所见所闻及自己移民安家和工作、生活的经历，分享他们的感受和体会，表达对加拿大的热爱。

10:25小说联播：《不吃土豆的日子》第十六期

作者：杜杜；朗读：晓军

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa 网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载: CHIN Radio Ottawa；错过节目请听CHIN Radio Ottawa 网上回播：https://www.chinradio.com/podcast/chinese

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周三晚上7-8点重播，第二个小时的节目在接下来的周四晚上7-8点重播，第三个小时的节目在接下来的周五晚上7-8点重播。广告赞助、捐助我们的义工团队，请联络613-235-4875转115。请订阅电台微信公众号：渥太华空中之友



华人社区服务中心诚挚欢迎社区成员踊跃参加我中心2018年会员大会。

时间：2017年9月26日5:50pm

地点：华人社区服务中心：

400 Cooper Street. Suite 2000

大会向公众开放，但投票选举董事会成员需有中心会员证；每证有效期一年，会费10元，耆老5元。会费不仅帮助中心的服务，也提供本地很多店铺的优惠。

购买会员卡或缴纳会费请联络：613-235-4875 分机161 或亲临中心。