更换暖炉等可以得到 政府高达5000元返钱

好消息，安省节能返钱项目2018年已经开始启动，凡是更换高效节能暖炉（FURNACE）可以得到：1250$返钱，高效热水炉（tankless）可以得到500$返钱，家里的保温棉和门窗的更换都能得到相应的返钱，更换三样节能项目以上有相应的250-750$格外的奖励。最高可达5000加元的返钱。由煤气公司负责运行这个返钱项目，更换之前得让指定的有执照的AUDITOR到顾客家里照相评估，换完炉子（furnace）和其他项目之后再有AUDITOR去一次照相评估。完成后煤气公司就会把返钱的支票寄到顾客家里。AUDITOR两次去顾客家里收费：（400+200）+HST,之后煤气公司会一起退给顾客支票额外600加元AUDITOR费。家里的炉子是建筑商给的暖炉（furnace）93%efficiency以下的，Single stage不管多少年只要更新两样都可以得到返钱。房主可以借这次返钱的机会把家里暖炉换成95%以上节能多级变速，吹风马达（blow motor）由原来的120V变成新的：12V,更加的节能和安静。PLEASE VISIT:ENBRIDGESMARTSAVINGS.COM有意愿更换高效暖炉的，本公司愿意提供免费的评估,免费帮顾客安排AUDITOR确保顾客得到返钱。

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