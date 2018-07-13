一、華人社區服務中心誠摯歡迎社區成員踴躍參加我中心2018年會員大會。

時間：

2017年9月26日 5:50pm

地點：

華人社區服務中心：

400 Cooper Street. Suite 2000

大會向公眾開放，但投票選舉董事會成員需有中心會員證；每證有效期一年，會費10元，耆老5元。會費不僅帮助中心的服務，也提供本地很多店鋪的優惠。

購買會員卡或繳納會費請聯絡：

613-235-4875 分機161或亲临中心。

二、渥太華警方提醒，渥太華正有一起針對說國語居民的電話騙局。

以下是它的操作過程：潛在的受害者將接到一個似乎與中國領事館有聯繫的號碼的電話。如果通話的接收者可以說普通話，那麼錄音會告訴他們回電，然後他們被告知他們已被捲入中國犯罪行為，必須付錢才能脫身。受害人被告知將錢轉入一個中國銀行賬戶。受害者還會被指示躲藏起來。他們被告知要避開加拿大警員，並且不接電話。

一旦他們遵守該命令，詐騙者就會聯繫受害者的家人勒索錢財。由於目標已經被指示隱藏起來和不接電話，家人無法聯繫到他們，更有可能認為他們被綁架了。

這一罪行此前曾在BC省於2017年底和2018年初報導過。渥太華警方提醒大家不要向不認識的人匯款，也不要通過電話透露個人資訊。

如您遇到此事，請可以撥打613-236-1222分機5433，聯繫渥太華警察局報案。

