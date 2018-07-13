六月夕阳别样红 天天中文学校老年英语班期末聚会侧记



六月渥村，骄阳高照，夕阳如火。光阴荏苒，岁月如流。6月16日，老年英语班又临期末，按惯例，高中低三个班会集中聚会，老师用各种娱乐方式，检验他们的教学效果，测试学员的英语水平，今年采用一百个单字拼词密封竞赛形式！

上午十点左右，三位老师盛装登场，极具亲和力的杨老师一身藏服，华丽妩媚，洋老师Tracy身着白色蕾丝套装，高贵典雅，男老师安尔休闲体恤，潇洒倜傥。开朗活跃的杨老师用双语介绍竞赛规则，根据学员英语水平差距，合理分配成三组，各选两位组长台前压陣。出题形式，先是图片画面，后是老师示范动作，出题范围基本在指定的百字之内，有基数序数、年月日星期季节，人称姓名，家庭成员，天气状况，多种颜色，常用器具设备，日常行为礼节，涵蓋饮食起居，衣食住行，方方面面……如能熟练掌握这些基本词汇，无疑对老人移民生活极有帮助！

竞赛开始，老师用富有鼓动性的话语，激活大家的热情，老人争先恐后举手抢答，场面火爆，几次让老师难以掌控！尤其是受众人委托的组长，更是肩负使命，全神贯注，毫不懈怠，生怕错过机会，名落孙山！居然忘了六七十岁年龄，屡屡离座站立，跃跃欲试，把握有利时机，发动全组纷纷投入，为集体荣誉而战！激动，兴奋，欢笑，洋溢在每个人的脸上！几个会合下来，几乎难分伯仲。台上铺满金纸包裹的巧克力糖果，五彩缤纷的铅笔，带橡皮头的特种笔，分发到每个手中，幸运者更有包装精美的英语书籍，为今后学习提供方便！另有钓鱼玩具奖品，有趣而新颖紙质鱼儿，压成扁状，细钩一挑，顿时鲜活跳起，多么好玩！返老回童，无龄化新潮在我们中间兴起！

加拿大政府为帮助移民扫除语言障碍，举办多种英语学习班，我们每逢周六上午与孙辈同进学校，分入班级，认真而快乐地学习，不乏涌现出许多优秀学员，游何章先生就是突出一例！77岁高龄的他，十分珍惜小班学习机会，上课专心听讲，动手动脑，边查边记，积极提问，课后及时复习，反复练习，抓住口语交流机会，翻译文本。今天的聚会，他主动请缨，从容走上讲台，坚持脱稿演讲！先向三位老师致谢，后用双语讲述一个幽默风趣的故事。他自己改编网上一则微信，记者采访老太太对话方式，表达一对老夫老妻浪漫恩爱！一见钟情的夫妇，回答记者对方的缺点无数，多如星星，优点仅此一个，犹同太阳，融化了满天的星星！正是情人眼里出西施，越看越喜欢！老游自己也陶醉其中啦！台下一片掌声，投去敬佩的目光！有志不在年高，老游的功夫可喜可贺！

最美不过夕阳红，六月夕阳别样红！老游的表演为今天聚会争光添彩，老师的苦心得到应有的汇报！竞赛促进学习，鼓励增强信心！愿老年学习班再创辉煌，有更多老游式的优秀学员为华人移民出彩！

文／悠扬琴声