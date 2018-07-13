【加拿大肝脏基金会专栏】华仔送餐，你吃不吃？

在中國的城市，有幾百萬人專門從事餐飲外賣配送工作。送餐人員大都身著統一制服、騎着電動小車，因此被稱為“騎手”。騎手的工作，就是在約定時間將餐食送至下單的客人手上，也屬於食品行業從業者。有乙型肝炎的人可以做騎手送餐嗎？這是最近國內的公益機構與媒體積極呼籲的事情：乙型肝炎患者可以從事食品行業工作，當然可以做騎手送餐。

事件起因於一位小哥想應聘送餐工作，發現配送公司招聘要求表明：病毒性肝炎者不符合資格。而國家有關食品從業者要求的規定，列出的是病毒性甲型和戊型肝炎患者不可從事食品行業。因為甲型和戊型肝炎病毒可通過汙染的食物與飲水傳播，而乙型肝炎與丙型肝炎是不會通過飲食或者皮膚接觸傳播的。

當公益機構與媒體報道了配送公司篡改國家規定、涉嫌招工歧視後，有相當一部分網民對配送公司的作法表示認可，以為配送公司將乙型肝炎者拒之門外是對用餐客戶負責。這些不明真相的網民的所謂的“支持”，也進一步反映了公眾對乙型肝炎認知的誤區。到底哪些行為接觸會傳染乙型肝炎，哪些不會呢？以下列出了高風險、中等風險及零風險的因素。

感染乙型肝炎的高風險因素

• 與受感染者有無保護的性行為。

• 與多個性伴侶有無保護的性行為。

• 有性傳播感染（STI）。

• 母親有乙型肝炎。

• 使用註射毒品並共用被汙染的毒品制劑/註射劑。

• 使用未消毒的針頭或汙染的墨水進行紋身或穿刺。

感染乙型肝炎的中等風險因素

• 有兄弟姐妹或其他家庭成員有乙型肝炎。

• 與乙型肝炎患者同住一屋。

• 在乙型肝炎更常見的地區生活或旅行。

• 因工作需要而接觸他人血液和體液。

• 被乙型肝炎者咬傷出血。

不會傳染乙型肝炎的行為

• 咳嗽，打噴嚏。

• 接觸或與感染者握手。

• 共用食物，飲料或餐具。

• 使用座便器。

• 擁抱和親吻。

• 其他日常接觸。

香港影星劉德華公開過自己有乙型肝炎，並一度出任乙肝防治宣传大使。如果華仔給你送外賣，你吃不吃呢？