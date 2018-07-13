高艳津子—从舞者到艺术总监的跃迁 舞剧“二十四节气•花间十二声”介绍之三



高艳津子，北京现代舞团艺术总监，创团舞者！

她出生于中国贵州那神奇多彩的大地。瀑布、峭壁、急流、森林……，给了她巨大的能量！身为土家族的她，从贵州那繁星似的苗族、侗族、彝族等等灿烂的民族文化中，更增添了傲人的灵气！

高艳津子，十六岁赴京进入北京舞蹈学院学习，经过艰辛的求学生涯，于1995年北京舞蹈学院编导系现代舞专业毕业。便加入了当时著名舞蹈家金星任艺术总监的北京现代舞团。从1995年至今，高艳津子从北京现代舞团的舞者，到身兼舞者和艺术总监，走过了充满崎岖的二十多年艺术之路！而今，高艳津子也是北京现代舞团唯一的创团时期的成员！

高艳津子是位极具灵性的舞蹈家，其表演及编舞才华很早就崭露头角。她深厚的传统舞与现代舞的功底，渗透着哲学思考。因此其作品在感性的唯美画面中，饱含理性的内涵！令人回味无穷！

多年来，高艳津子辛勤不辍、灵感迭现；作品文化内涵深厚、编排细腻巧妙、表演独特精到！她在1996年开始举办个人现代舞专场。曾随团应邀出席意大利、德国、法国、韩国、新加坡、美国、英国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚等等国家的重要艺术节。其惊艳的演出，不断地将中国文化元素和中国的审美精神，展现给世界，让全世界的人们都能通过舞蹈，品味到中华文明的魅力！

1999年高艳津子作品“尘”，获北京第六届舞蹈大赛编舞一等奖。作品“界”，获白俄罗斯国际现代舞编舞大赛最高大奖，并且于2000年获得中华人民共和国建国五十周年优秀作品奖。2000年，与澳洲阿德莱德艺术学院合作大型现代舞剧“长风歌”，同年随现代舞团应邀出访加拿大中加交流30周年庆祝演出，同年还应邀参加法国舞蹈双年展。2001年，任北京国际电脑节总编舞、主演，赴香港演出“给你点颜色”。2002年，任第二届中央电视台全国舞蹈电视大赛评委，创作舞剧“谈•香•形”。2004年，受德国柏林艺术节委托，和著名音乐人刘索拉合作创作了舞剧“觉”，6月在德国柏林艺术节开幕式上演出，好评如潮！2005年，再次应邀携“觉”赴德演出。并任第五届荷花杯全国舞蹈大赛评委。2006年，任CCTV春节特别节目艺术总监。接受新加坡艺术节邀请委约，创作新作品“镜花水月”。并且为威尼斯双年展委约创作“三更雨•愿”，被赞为：超越想象极限的美！2007年，接受荷兰舞蹈节委约，与荷兰编导Anoukvan Dijk共同创作作品“世界女人”。2008年，创作“如是我闻”，在皮娜•鮑什和朋友们艺术节上成功首演。2009年，与加拿大Wen Wei舞团合作编创舞剧“皮肤之下”，在2010年加拿大舞蹈节成功首演：在2011年，加拿大巡演十场，观众、媒体、艺评人交口称赞：不可多得的、令人感动的美妙享受！2011年，创作“问香”成功首演国家大剧院。高艳津子还创作了：想要说的话、男人的心、呐喊、符号、叶与风的对话、水问、二十四节气•花间十二声、十月•春之祭等等舞蹈作品。她用诗一般的舞蹈语言，创作一系列深具中国内涵的杰作，为中国艺术赢得了无数的赞叹和美誉。其作品散发出来自大自然的神秘能量，每一个旋转，每一个腾越，都打破传统与现代、东方与西方的局限，引起国际关注，被评价为最具有浓郁东方色彩、变化多端的舞台呈现，总是令人震撼！

其中尤其值得介绍的是为德国柏林艺术节所做的委约创作：舞剧“觉”，由北京现代舞团艺术总监高艳津子，和她的母亲—著名舞蹈编导、舞蹈家罗丽丽女士共同编创表演。“觉”以情感作为舞剧的结构基础，既是一场充满感情和自觉的母女对话，更是传统与现代的深刻思考。“觉”通过两代女人之间的双人舞蹈乐章，以清晰的舞蹈语汇，细腻而深切地揭示并表现了：传统文化与当代文化之间的继承、延续、发展，和相互作用的复杂关系。女儿帮助母亲摆脱了传统的束缚，而女儿则在传统与现代的反思中，找到自己真正的方向所在！高艳津子认为，舞蹈源于内心最真实的感受与诉求、最激越的碰撞与回荡。她对生活细腻敏锐的体察，和摄人心魄的表达，常常让观众潸然泪下。

谈到“二十四节气•花间十二声”的创作动机，高艳津子说，因为二十四节气是一个有关时间的话题，起源于农耕文明，但又被赋予中国文化的美。二十四节气每个名字都特别有诗意：清明—谷雨—寒露—立春，每个名字也都赋予了这个时间以个性，这些时间都是有表情有性格的。而春夏秋冬，是生命的气象和精神，花间是众花神的世界，是一双观天地冷暖、四季途景的眼睛。这一切，让我有很大的创作空间，也很有趣味。

高艳津子在该舞剧中，用二十四节气为载体，以春夏秋冬为结构，让花间十二声为形象。每一声是一部小作品，对应一个节气，每个节气都被赋予了一个主题、意象或者故事。每个节气都有不同的花神：桃花、曼陀罗花、荷花、山花、菊花、梅花……，每种花的性格也很独特、鲜明。因此高艳津子将每一声为发出舞段，生发出故事的那个声音，每一声里，表达了她的联想和触角所感知的东西。比如：谷雨•席间。谷雨是万物生发最饱满之时，席子是做梦地方。这段舞蹈表现了老农民的一场梦：梦想众神下凡助他丰收，梦见身边美女环绕……，最后一阵惊雷让他回到现实。又比如：大暑•帐香。表达的是情感，是在密不透风的炎夏，人的情意绵绵，这种炙热爱情如汗似的粘在一起……。

高艳津子在舞剧中，至力于探讨现代舞的最大自由度。没有刻意去做形体的抽象、晦涩，或者深沉大思考。她甚至在剧中用了流行歌。北京现代舞团的演员很多来自芭蕾舞、古典舞、民族舞等等不同专业。她鼓励演员们用自己的身体去表达自己，没有说哪些动作必须是现代舞语汇。舞剧的所有舞段里，演员们的气象很原生态，有很多即兴的东西，特别是单人舞、双人舞，高总编导对演员有极大信任，给舞者以参与创作的空间，焕发他们不断挑战自我的潜力！她把参与了即兴表演或者想法的演员，都写进了“编舞参与”，表现了对演员的尊重！该剧的全体舞者有：巩中辉、王宣琪、王星星、朱凤伟、原诗博、李一朦、葛俊逸、肖富春、陈欣頔、陈梓豪、潘晓南、王一霖、徐一鸣、郑鹤松。这些年青舞者的名字，曾在各种舞蹈大赛及汇演中闪闪发光！他们用自己的切身感悟，和坚实的舞蹈功底，与舞台总监高艳津子一起创作舞剧，一起表现出对艺术的不懈追求！

高艳津子充分发挥了多媒体在舞剧中的运用，从而达到很多效果：舞台更加空旷，给舞者更大的空间；而酷似壁画、油画的视觉冲击，更具魔幻魅力。音乐也十分自然生动，例如：有一段是女孩们窃窃私语、大笑、打嗝声，那是高艳津子带着演员们，和舞剧即兴歌者赵莉一起录的，不是刻意设计的。表达了大自然中的花鸟虫草的天籁之音。

让我们在7月13日、14日走进阿冈昆学院剧场，去观赏舞台总监高艳津子的力作“二十四节气•花间十二声”！

让我们去触摸艺术家美的心灵！去领略这现代舞蹈的神奇世界！

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（文/姚争）