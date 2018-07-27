聚餐盛夏享受自然 中华会馆等联合筹办2018夏日烧烤活动



又到一年盛夏时，渥京烧烤正飘香。值此人们纷纷结伴举家，投入户外活动的美好夏日，渥太华中华会馆秉承服务华人，活跃侨社生活的目的，将继续举办人们期待的，一年一度的Pot Luck烧烤聚会。中华会馆联合各社团，正精心进行各项准备工作。义工们也已满腔热情地投入工作，力求高质量地为大家服务。

8月19日，Britannia公园，蓝天，白云，绿草，沙滩，华人如云，美味飘香。碧湖之畔，凉亭之侧，亲朋好友相约而至。叙旧言今，交流事业发展、人生及家庭生活的经验体会，其情融融，其乐陶陶。组织者应大家要求，还安排了丰富的活动。届时，沙滩排球龙腾虎跃，拔河斗士再现雄姿，歌舞表演多姿多彩，棋牌活动怡情斗智，儿童游戏妙趣横生……

民以食为天，义工们还将为大家制作各味烧烤美食，大家分享各家烹制的南北美味佳肴，其味美美，齿留余香。活动将评选得奖美食，组织者希望所有参加者各显身手，精心准备你的拿手好菜与朋友们分享。

中华会馆和参办社团将邀请中国大使馆和其它族裔朋友参加烧烤聚会。并诚挚地欢迎你和你的家人参加，和数百朋友欢聚一堂，享受美食，拥抱大自然。

时间：2018年8月19日（周日）

10：00am — 4:00pm

地点：Britannia公园长廊（Park-trolley Station）

Carling Avenue，Ottawa，Ontario K2B 8J8，Canada

主办单位：中华会馆

Chinese Community Association of Ottawa

协办单位：

中国校友会、北大校友会、清华校友会、

南开校友会、山东同乡会、山西同乡会、

天天中文学校、天天义工团、全加学联、

北美研究生博士生学者联盟、

CIA加拿大首都国际学校、

卡尔顿大学学生会、渥太华大学学生会、

阿尔冈昆学生会

活动方式：Pot Luck + 烧烤

Pot Luck：请您带来自己的拿手好菜或家乡风味（每个家庭带够自用分量）

所带食物要注意：nuts free (无坚果，尤其拒绝花生，杏仁)；有香油需注明

活动内容：聚餐，美食评比，沙滩排球，棋牌活动，拔河比赛，儿童节目，节目表演……（也欢迎听取您的意见，告诉我们你喜欢和期待的活动）

欢迎大家报名表演节目，表演节目者会收到会馆准备的小礼品

参加的朋友：请通过社团报名（以人数为基准以方便于会馆准备烧烤食物）

报名联系方式：

中华会馆：

杨秀山：613-234-7271

扈航：613-301-3868

杨扬：613-668-1168

中国校友会：

吴红雨：613-716-2975

王艳灵：613-520-2626

北大校友会：

林平：613-282-3147

清华校友会：

孟建：613-355-1818

南开校友会:

Selina 赵：613-302-8605

山东同乡会：

李体茂：613-218-9818

山西同乡会:

赵燕滨:613-826-3313

天天中文学校：

魏辉:613-823-1483

全加学联：

马文浩:613-6007986

北美研究生博士生学者联盟：

王延伟:613-710-0690

CIA加拿大首都国际学校：

Jay:613-608-0724

卡尔顿大学学生会：

傅俊闻:613-890-9947

渥太华大学学生会：

蒋书浩:613-878-4678

sjian045@uottawa.ca

阿尔冈昆学生会：

陈宇:613-255-6178

中华会馆供稿