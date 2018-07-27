品美食、叙友情、看歌舞 渥太华潮州会BBQ聚餐圆满



夏日热情，夏花娇美！

2018年7月15日上午八点多，在Britannia公园大长亭旁，渥太华潮州会的义工们已经忙碌开了：搭帐篷、摆桌子、搬椅子、架炭炉，又从车上抬下一盘盘锡纸封严的佳肴、饮料、水果……，好一派红红火火的景象！乳白色的炭烟轻扬，播撒着欢乐和幸福！

十点刚过，渥太华潮州会资深的排舞导师Joe先生，率领着数十位中青年舞者，在强劲的节奏、欢快的音乐声中跳起舞来！他们步伐整齐、挥臂扭胯、拍手移步，真是青春洋溢，以至于吸引了不少中老年跃跃欲试，加入其中……

由李亚非教练领衔的鬼步舞“九月九的酒”惊艳登场。活泼的身姿、潇洒的舞步、饱满的热情、真挚的笑容，酣畅淋漓，散发着对生活的热爱！赢得观众们的阵阵掌声！

十一点正，一切准备就绪，开始领餐，人们井然有序。在渥太华潮州会会长庄国先生、名誉会长陈美凤女士的带领下，义工们将一份份美食放到各人的盘中：炭烧牛肉硕大、炭烧鸡肉浓郁、串烧猪肉紧致、炸鸡腿鲜美、炸春卷香脆、椒盐豆腐入味、清炒蔬菜可口、芽菜仔炒面丰盛。还有那西式沙律清爽、桔子小番茄新鲜，冰镇凉粉和晶莹果冻，引人垂涎欲滴！真是食材考究、品类丰富、制作精良、质优量足！令人大快朵颐！

在人们品尝美味佳肴的同时，东方艺术团王老师，带领七位舞者翩翩而起，为大家献上舞蹈“月是故乡明”、“北江美”。悠扬的乐曲、舒展的舞姿、多变的队形，让人在观赏中不禁想起故乡、想起祖国的秀美河山……。“自由组合”的五位舞者，身穿旗袍、手持团扇、深情款款。浓浓的中华文化气息扑面而来！

渥太会潮州会的父老乡亲，和各方朋友一边品尝美食，一边热烈畅谈。夏日灿烂、夏风轻拂、听乐赏舞、身心愉悦，好一派人生的美满境地！

排舞导师Joe先生领衔的韵律舞精彩继续，人们旋转踢腿、手舞足蹈，不仅仅是自己强身健体，更是传递着力与美！传递着生命在于运动的理念！

二点左右，大家簇拥着渥太华潮州会庄国会长、名誉会长陈美凤女士，及潮州会元老欢乐合影，记录下这难忘的欢聚！让我们共同期待渥太华潮州会下一次的盛会！再一次奏响友谊之歌！

文/姚争