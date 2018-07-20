一部美轮美奂的现代舞剧 陶冶了我们的情操 现代舞剧“二十四节气•花间十二声”观后感！

日月天地、生命奔腾、百花竞开、视听盛宴！2018年7月13、14日，北京现代舞团为渥太华广大观众，奉献了两场精彩的演出：舞剧“二十四节气•花间十二声”，取得了辉煌的成功！

观众走进阿冈昆大学剧场，黑色天幕上“二十四节气”几个大字笔力遒劲，引人注目。在轻柔的进场曲中，一位身材颀长的花神，白色衣裙曳地，手托花盘，缓缓行走在观众席间，将一枝枝鲜花递给观众……。灯光暗下来，在光束中，司仪王曦小姐款款上场。她落落大方，声音甜美，用中英文向全场观众问好，并隆重介绍今天光临的贵宾：中国国家艺术基金理事会理事长蔡武先生、中国驻加拿大大使卢沙野先生及夫人王立文女士、加拿大音乐无极限音乐节艺术总监朱利安•阿默先生、加中文化艺术协会理事长、渥太华华星艺术团团长张志刚先生和来自联邦参议院的女士和先生们！全场响起了雷鸣般的掌声！接着司仪王曦小姐有请加拿大音乐无极限艺术节代表仸洛拉富女士致辞。她热情洋溢地欢迎中国北京现代舞团带来的舞剧“二十四节气”，给加拿大观众以美的享受。她感谢光临现场的贵宾和观众们。

司仪随后请出北京现代舞团艺术总监、总编导高艳津子讲话。高艳津子身材小巧，玲珑有致；谦逊而又大气。联邦参议院工作人员博尼塔小姐的现场为她进行了翻译。她说：能带着舞剧“二十四节气”来到加拿大、来到渥太华演出十分荣幸！衷心感谢中国国家艺术基金会蔡理事长、中国驻加拿大大使卢沙野先生及夫人王立文女士！感谢所有的媒体、所有的观众！有了你们的支持，才促成了这次演出。观众们把生命中的一个半小时交给我们，作为演员的我们，就要珍惜观众的信任，让我们一起在一个半小时中，去感悟生命！以二十四节气这一中国古老的计算时间的方式、看十二个月的花开花落之大自然，去感受人生……。希望大家共同来享受这难忘的过程！

大幕开启，从春分开始，经历谷雨、小满、白露、大雪，最后到立春、惊蛰结束，整台表演大气磅礴、酣畅淋漓，给观众以前所未有的视听冲击和震撼，並且引人思索和回味！总括起来，有以下不同凡响的艺术特点：

精心设计的道具，富有象征意味

立春时节，一个巨大的红伞熠熠发光，缓缓转动。令人联想到红日东升、温暖大地，才有了万物的萌发生长。又似日晷、年轮，在时间推移、周而复始。令人联想到神话“山海经”中的夸父追日，后羿射日。还有那十二个月的花神，手持各色花卉草叶：春桃夏荷、秋菊冬梅，还有曼陀罗花、山花、竹枝、芭蕉、莲叶。还有许多花神手持长长的叶片，或洁白、或艳红、或翠绿，挥舞曼妙。花开花谢，形象地表现了在季节转换，时间变化中，生命的精灵自由生发、挣扎、搏击。又如那硕大的金色双扇，展开如满月朗照，只打开单扇时，又似弯月清疏，月儿的圆缺又寓意岁月荏苒，万物无论白昼黑夜都奔忙不停，而永不止息。

舞者用生命演绎感悟，即兴来自知行合一

作为当代艺术之一的现代舞剧“二十四节气”，向我们充分展示了现代舞的极大张力和自由度。赤足、披发、宽松简服、健美肢体。激烈的竞争角逐、流畅的奔跑跳跃、抬举翻滚，其中有许多即兴的灵光闪现。那高难度的动作充满力与美，不仅仅来自扎实的舞蹈功底，更多的是因为艺术总监、总编导高艳津子给了演员们创作空间。演员们理解並感悟到自己扮演的角色，是宇宙间万事万物中的沧海一粟，无论是狐鬼蛇妖、还是花鸟鱼虫，似兽非兽、似禽非禽，似人非人，似神非神。在狂欢、在拼搏、在抗争，在竞相表现。于是从形似，深入到其意，才会有惊艳的即兴发挥！这又令人联想到古老民族的图腾、洞穴中的原始壁画、三星堆神秘文化……。如谷雨•席间，那精壮的庄稼汉劳作之余，伏席而憩。美梦中众神手持折扇围坐，汉子手拿蒲扇与众神好一番对舞，舞姿粗犷奔放，幽默诙谐，从台上一直舞到台下，把农民祈盼丰收的欲望尽数表现。又如那对山鸡，五彩锦羽纷披，嬉戏玩闹，天真烂漫，婀娜娇美，令人赏心悦目……。

多媒体手段丰富，视听效果更佳



舞剧“二十四节气”充分发挥了多媒体的运用，从而达到了极佳的效果：舞台更加开阔，给舞者更大空间；巨大天幕上影像变幻，有的如泼墨写意山水，有的似油画般浓重斑斓。而音乐也是自然起伏，激越时如万马奔腾，静寂时能听到春分时冰雪融化的水珠滴答。丝竹鼓乐、交响乐流行歌，皆为所用。还有几处模拟人声：轻轻呢喃、窃窃私语、笑声打嗝，生动而真切地让人感叹大自然中，万籁有声！

主题蕴含而鲜明，触发思考和想象

现代舞剧“二十四节气”，与传统的古典舞剧、芭蕾舞剧最大的不同，在于不是讲一个具体的完整的故事，不是把主题先入为主地灌输给观众。而是用开放的艺术表现手法，用解放天性、自由自发的现代舞语汇，让观众在震惊之余，思索、想象，从而去领会主题，见仁见智，无统一标准，总之感悟生命、感悟自然、感悟宇宙的真谛！让我们去思考一个永恒的命题：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？如舞剧的结尾处，立春时寒风凛冽。一对母女温情互动，母爱的光辉消融坚冰……。惊蛰的春雷唤醒无数生灵，爆竹声声充满喜庆。一对老夫妇步履蹒跚，执手相望，他们走过岁月，走过艰难，只要相拥相守相伴，一定能迎来百花盛开！此刻众花神齐齐登场，那抛洒的花朵，是祝福！是希望！

艺术总监、总编导高艳津子率领的北京现代舞团，献演的“二十四节气”在渥太华获得巨大成功！不仅仅在那美轮美奂的场景，高超的舞技，更是带给我们惊叹号的同时，又留下了许多问号，让我们回味、思索、争论，探讨。真是一部美轮美奂的现代舞剧陶冶了我们的情操。有思考才有想象，有想象才有创造！

让我们一起期待北京现代舞团新的佳作问世！期待北京现代舞团的再次光临！

文/姚争

图：DUKE