2018年加华杯沙滩排球赛圆满落幕



第17届“加华杯”六人制沙滩排球锦标赛于7月28日在Mooney’s Bay落下帷幕。16支队伍经过48场紧张激烈的比赛，最终TTVG青年队不负众望，以六场全胜一局未失的优异表现夺得总冠军。首次组队参赛的青少年新军Fireball低开高走越战越勇，复赛中先后战胜了经验丰富的TTVG，和实力强劲的Northstar闯入决赛斩获亚军，堪称本届赛事的一匹黑马。另外一支夺冠大热门中国校友会青年队由于在半决赛中过早遭遇TTVG青年队，虽仅负一场却颇为遗憾地获得季军。今年的赛事采取全新赛制：16支队伍将根据比赛成绩，最终分为4个区展开较量。TTVG、校友会大排档、HZ Law YES分别获得第二、三、四区的第一名。

本届加华杯的一个突出特点是青年队伍不仅实力上完全碾压长期征战沙场的老将们，而且在比赛经验上也有长足进步。前三名被青年军包揽，以老带新的Northstar、天天练兵的TTVG、老牌劲旅一炮等队只能屈居其后。而平均年龄更年轻的两支青少年队伍“华夏旅游Fresh off the beach”和“Mapletina Volleyburritos”也有不俗表现，两者在第二区第三名争夺战中上演了火花四射的一场“青春对决”。平均年龄更小的三支少年军“尚思车行Beauty and the Beast”，“尚思车行-New Kids on the Block”，“首都国际学校Junior Dragon Spike”更是让我们看到了加华杯未来的希望：少年队员们与比他们年长一轮的叔叔阿姨交手也基本不落下风。由此可见经过17年的发展，加华杯已经从成年人包打天下的时期，演变成了由青少年队伍分三个梯次全面接班的年代。

年过半百老将们也不失当年风采：TTVG经过三局苦战，战胜了由10年以上加华杯经验队员组成的“一炮”堪称经典；“校友会大排档”则经过两场决胜局的比赛不仅最终夺得第三区的冠军，而且成为累计比赛时间最长的一支队伍，其顽强的战斗意志可见一斑。

组委会本着“鞭策青年，激励老将”的精神，分别授予年龄最小和最长的两名参赛队员特别奖：最终“尚思车行NKB”队13岁的Jason Tang获得了“青葱奖”，武大诚信队队长李继烈获得“老骥奖”。

本届加华杯由中国校友会和中华会馆联合举办，得到了社区商家的大力支持：首都国际学校(Capital International Academy)首席赞助，高珺地产经纪特约赞助，Peng Wing 科技公司，The Fry等为赛会提供电子产品及餐券作为奖品。尚思车行(Sean’s Auto)、天天义工团(TTVG)各分别赞助了两支球队，华夏旅游、海燕律师事务所(HZ Law)、Mapletina Fashion、诚信理财等分别赞助一支球队参加比赛。Ottawazine, CFC中文网，中华导报，健康时报等中文媒体积极报道赛事消息，Duke工作室提供特约摄影服务。组委会在此一并致以诚挚谢意。

特别感谢比赛当天为队员们服务的义工们和各队强大的亲友团。让我们相约明年，沙场再见。

第十七届加华杯沙滩排球赛组委会

首席赞助：加拿大国际学校



特约赞助：高珺地产经纪



奖品赞助：The Fry



奖品赞助：

Peng Wing 科技公司Mapletina Fashion

