【加拿大肝脏基金会专栏】医生说我有脂肪肝

“醫生說我有脂肪肝，應該吃什麽藥？”

“醫生說我有脂肪肝，我一點兒也不覺得肝臟有問題呀。我就是稍微有點兒啤酒肚而已。”

知道自己有脂肪肝時，有些人立馬緊張起來，開始四處尋醫問藥，而有些人則認為不要緊，覺得脂肪肝就是身寬體胖帶來的身體特征—-這兩種態度都有些誤解。認知的誤區會妨礙病情的發展，比如病急亂食藥導致的副作用，或者置之不理導致肝臟發炎。以下是三項有關脂肪肝的誤區，看看你是不是也同樣被誤了？

誤區一：輕度脂肪肝不需要理會

脂肪性肝可以大致分為酒精引起的酒精性脂肪肝，以及主要因脂肪積聚引起的非酒精性脂肪肝病。兩種類型的脂肪肝病都始於輕度脂肪肝。但是，如果完全置之不理，早期的輕度脂肪肝可能進展為重度脂肪肝，引起肝臟發炎，繼而出現肝纖維化，並最終發展為肝硬化甚至肝癌。有些人會很驚：“脂肪肝也會變成肝癌？”沒錯，脂肪肝有可能最終發展至肝癌！所以，即使醫生告訴你，你現在是早期輕度脂肪肝，你也應該引起警惕，必須及早采取措施幹預，以有效控制病情發展，或者將脂肪肝“逆轉”。

誤區二：少吃肉就可以減少肝臟脂肪

若是酒精性脂肪肝，首先要做的是少喝酒。非酒精性脂肪肝雖然跟肉類的攝取過量有關，但僅靠減少吃肉並不能解決問題。所有高熱量、多糖、重油類食物都會促使肝臟內脂肪的積累。比如說中餐兩大主食，面類與米飯，就會在體內轉換成脂肪由貯存於肝臟內—-所以素食者也同樣會有脂肪肝。

與“減少熱量攝取”同樣重要的，還有“增加熱量消耗”，即增加運動。既要管住嘴，也要邁開腿。控制飲食與增加運動雙管齊下，才可以有效改善脂肪肝。

誤區三：吃減肥與護肝類產品可以改善脂肪肝

減肥與護肝產品主要起輔助作用，不是治療脂肪肝的專用藥物，也不能從根本上治療脂肪肝，而且可能事與願違—-因為保健品與非處方藥，也有加重肝臟的負擔的風險。患了脂肪肝到底要不要吃藥，必須由醫生根據病因、輕重程度、肝臟功能狀況進行綜合分析判斷。部分需要藥物幹預的人群（比如因高血壓、高血脂導致脂肪肝的人群），也一定要在醫生的指導下進行服藥，同時還要定期進行肝功能、血脂、血糖、超聲波等檢查。