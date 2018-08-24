

您可能不会唱周杰伦的《双截棍》，但是，您一定会唱《大海啊，故乡》:“小时候妈妈对我讲，大海就是我故乡……。大海啊大海，就像妈妈一样，走遍天涯海角，总在我的身旁。”质朴的语言，舒缓的节奏，优美的旋律，亲切地叙述。虽然，这是上个世纪八十年代的歌曲，却何尝不是今天我们走遍天涯海角，生活在异国他乡华人私藏在心里，萦绕在梦里，与母亲、家乡的呢喃呢？眼泪，会悄悄地顺着面颊流下。

这是应晓云多次地邀请，星期天下午4点钟，我停止美术教学前往渥太华“大海啊，故乡”百人合唱团的活动现场，收获的感受。30°度高温，没有电风扇，也没有空调。歌唱爱好者们擦着汗，偶尔以歌谱为扇子降温面部的潮热，专心致志地听取从美国专程而来的著名指挥家乔万钧老师上课。逐个音区练习，逐个乐章合声。为今年10月份渥太华地区《大海啊，故乡》王立平作品全球巡演排练。

排练结束后，和男神著名指挥家乔万钧老师聊起，关于举办王立平作品全球巡演会的初衷。著名作曲家王立平先生创作的许多歌曲优美动听、富于哲理和文化品味，雅俗共赏。他为电视片《哈尔滨的夏天》作词作曲的插曲《太阳岛上》风靡全国。为1987年播出的电视连续剧《红楼梦》作曲。为黛玉写的《葬花吟》为宝玉写的《枉凝眉》，以及歌曲《驼铃》、《少林寺》、《牧羊曲》、《大海啊故乡》、《太行颂》、《飞吧，鸽子》、《大连好》、《江河万古流》等，广为流传，经久不衰。

“孩子们也长大了，海外华人聚集在一块，唱唱这些故乡的歌曲，是一项健康愉快的事情。”男神乔指挥说道，并将王立平的歌曲改编成合唱，用西方的合唱形式，让更多的人参与进来，演绎中国音乐的经典。全球巡演时，每到一个演出地点，作曲家王立平先生也会莅临音乐会。2021年8月，将于中国国家大剧院举办王立平作品音乐会总汇演。

最后，中央音乐学院毕业，93年拿到美国波士顿音乐学院读研全额奖学金的男神，乔指挥没忘幽默一把。问:“您是哪一届的？”，“77级学美术的”，“我低您一届”，“嗯？”，“我78级进中央音乐学院附中。”

《大海啊，故乡》百人合唱团，由加拿大合唱协会暨渥太华星光合唱团牵头组织。据赵丽珍团长介绍，这是一个非营利的群众歌唱团体。欢迎更多的渥太华歌唱爱好者加入（男声部求贤若渴），共同吟唱青春的芳华，吟唱《大海啊，故乡》。

期盼在渥太华的金秋季节，在歌唱的舞台上揭幕《大海啊，故乡》！

路风（轻轻地吹）文/图