【加拿大肝脏基金会专栏】成人疫苗，你打了几种？



開學季的忙碌中，可能總有「帶孩子去打免疫針」一項——家長們會記得孩子需要免疫，但忘記了自己也有要打針的時候。

加拿大政府網站公佈的成人疫苗調查發現了令人擔憂的問題：無論是一般公衆，還是某些特定疾病的高危人羣，或者是醫護從業人員，其疫苗接種均未達到國家覆蓋率目標；大多數人認爲他們接種了所有所需的疫苗，但只有不到10%的成人接種的疫苗是最新的。

加拿大衛生部推薦的成人疫苗中，有的是常規所需，有的是根據不同的生命階段、健康狀況及之前所接種的疫苗而選擇的。

成人疫苗有哪些？

• 接種疫苗的目的，是預防那些「有疫苗可以預防」的疾病。成人可能需要接種疫苗包括：

• 白喉

• 甲型肝炎

• 乙型肝炎

• 帶狀皰疹

• 人乳頭瘤病毒（HPV）

• 流感

• 麻疹

• 腮腺炎

• 腦膜炎雙球菌

• 百日咳

• 肺炎球菌

• 脊髓灰質炎

• 風疹

• 破傷風

• 水痘

60歲及以上也要打疫苗？

隨着年齡的增長，我們的免疫系統會變弱。這使我們染上某些疾病（包括流感）的風險更大。流感更可能導致老年人患嚴重疾病甚至死亡。其他疫苗可預防的疾病，如帶狀皰疹和肺炎球菌疾病，隨着年齡的增長更常見。同樣重要的是，要確保常規疫苗接種的更新，以預防疾病的變化，例如預防+白喉、破傷風、百日咳的疫苗。

你需要哪些疫苗？

你需要與家庭醫生討論，瞭解自己需要的疫苗類型和數量。要確定是否需要疫苗，醫生會詢問：

你小時候接種了什麼疫苗

你兒童或成人時可能患過哪些疾病

你現在的年齡

你是否有懷孕或計劃懷孕

你是否有某些疾病

你的生活方式或工作類型是否會導致某些風險

你是否在旅行中