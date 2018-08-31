月会中秋 大统华与您共庆佳节



9月24日就是中秋节，是与家人挚爱共享天伦的美好时刻。大统华超市特别为顾客准备了各式各样的应节食品及礼品，定让您度过一个充满节日气氛的中秋佳节。

传统月饼是必备的中秋食品，大统华备有多款从海外进口的知名月饼。我们除了继续发售奇华、恆香、广州酒家利口福、稻香村、莲香楼等驰名品牌的月饼，还特别准备了各款经典月饼礼盒，以满足顾客多样化的需求。

此外，我们还精心搜罗了各式别具特色又美味可口的月饼及糕点，例如半岛迷你月饼，奇华八星聚宝、恆香七星伴月、星巴克奶黄月饼，以及佳德、微热山丘和鼎泰丰的多款凤梨酥等，让您轻轻一口就可感受到精致茗点的魅力。

今年的冰皮月饼更是琳琅满目，除了主打的荣华冰皮月饼外，还有醉榴香榴槤、和南榴槤猫山王以及广州酒家利口福等多款冰皮月饼任君挑选。

大统华面包坊也精心出品了多款月饼及酥饼礼盒。金沙奶黄月饼，百分百加拿大制造，香浓蛋黄奶黄馅料，独家配方精制，是最有情谊的伴手礼之一。特别推介的还有养生花香月饼，将健康养生送给自己的挚爱亲朋。

大统华作为一应俱全的超市，除了供应各式经典的月饼外，还备有各款灯笼和中式茶具/碗具。在推广期内凡购买任何盒装月饼，更可以超低价换购Le Creuset心型烤盅或花型陶瓷烤盅3件套。

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