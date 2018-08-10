联谊社游园聚餐活动圆满成功

浓云遮住了灼热的阳光，习习清风送来阵阵凉爽。

2018年8月1日真是个好日子：联谊社在Britannia公园成功举行游园聚餐活动。

上午九点不到，不少联谊社会员便早早来到公园大长亭旁。人们把精心烹制的食品一一放在长桌上后，有的换上了明艳的演出服，有的在绿树下、草坪上连连合影——。在联谊社执行社长周万方带领下，几名会员树起联谊社的旗帜，挂好横幅：“联谊社游园聚餐活动！”几个大字点明今天的主题。人们热烈交谈、笑逐颜开，心情像过节一样欢畅！

十点正，由今天活动的主持人、联谊社共同社长姚胥福宣布：2018年联谊社游园聚餐活动现在开始！他欢迎所有会员、新老朋友的光临！希望大家一起度过这欢乐时光！接着请联谊社常务共同社长朱亚丽讲话。她赞扬联谊社广大会员对集体的高度热情！她指出，团结、交流、快乐、健康、发挥正能量，是联谊社的宗旨！希望大家再接再厉，共同努力，把联谊社越办越好！

接着由文艺节目主持人、共同社长姚争宣布今天的演出顺序，欢乐的歌舞节目开始了！第一个节目是联谊社合唱团大合唱，由德高望重的八十四岁合唱团团长、共同社长周德清指挥。随着他的手一挥，豪迈激昂的歌声立即响起：中国梦、我的梦，——十三亿人民共同的心声——。歌声把我们带回祖国、带回巍巍泰山、滔滔黄河——。

下面朱亚丽、张路、姚争的新疆舞“大坂城的姑娘”上场。晶片闪闪的舞裙、黄色羽毛头饰、长长红色披纱；跳跃的音乐节奏、浓厚的异域风情，让人眼前一亮！联谊社最高龄的曹汉麒（86岁），深情演绎了男声独唱“我要醉在草原上。他中气十足、歌声饱满又悠长，充分表达出对生养我们的那片土地的无限眷恋！

联谊社舞蹈团团长、共同社长蒋腊英领衔的舞蹈“爱从草原来”、“美丽的浏阳河”，舞姿活泼、动感；节奏明快。从舞者们的娴熟舞步中，可以体现联谊社多年来开展文娱活动的坚持！

接下来，艾敏华的京歌“前门情思大碗茶”，音域宽广、大气！左杏莲的“十五的月亮”，歌声质朴、嘹亮！男女齐唱“青藏高原”由肖进德、共同社长汤仕芳担纲，高亢有力、配合默契。

此时，蒋腊英带领着王丽娟等六位会员，跳起了扇舞“太湖美”。天蓝的舞服、玫红的大扇；一会儿围成圆圈、一会儿双双对舞、一会儿如波浪起伏、一会儿似红日东升！真是展现了江南水乡的秀美、太湖人家的幸福！

京歌“梨花颂”由张路、朱亚丽演唱。歌喉清亮、婉转、细腻、动人！男女齐唱由杨志英和周德清社长表演，两位联谊社积极的老会员，把“美丽的香格里拉”演绎得舒展、绵长、余音缭绕——。

八十二岁的黄碧如表演了太极剑！随着音乐声起，她手中银剑凜然、挥劈刺闪、旋转腾挪，步步到位，精气神十足，叫人肃然起敬！旗袍舞“月圆花好”的三位舞者，旗袍娉娉婷婷、团扇轻握慢挥；时而如明月高照、时而像鲜花盛开，别有一番风味！

男声小合唱“自由飞翔”，雄浑有力；女声小合唱“我爱你，塞北的雪”，整齐优美，再一次展示了联谊社多年练唱的扎实基础。金敏江的独舞“梁祝.化蝶”，亮相惊艳、动作漂亮、显露出一定的舞蹈功底。

最后，联谊社会员们与来宾们一起打起腰鼓、扭起秧歌！鼓声震震、红绸翻飞、绿绸飘洒，大长亭前的广场上，形成欢乐跳动的大圆圈！正是象征了联谊社的团团圆圆！红红火火！

接着共同社长黄彩玉宣布聚餐开始！啊，长条桌上会员们精心烹制的佳肴琳琅满目：鸡块味浓、咸鱼鲜香、红烧排骨诱人、碧绿蔬菜营养，肉丝香干毛豆：家的味道；麻婆豆腐：辣得刚刚好！更有那粉条酸爽、拌面入味、蛋炒饭粒粒晶莹、糖年糕块块蜜甜—-

再加上联谊社购买的两大盒卤鸡腿，更显丰盛！饭罢，社里提供的两只硕大西瓜，绿皮红瓤、汁水淋漓，清甜又爽口！受到大家的欢迎！

今天所有的精彩瞬间，都由热心会员王明珍夫妇、李秀珍、肖进德、王丽娟等，以及社长王中南、周德清、蒋腊英等一一摄入镜头，为今天的游园聚餐活动，作了最珍贵的记录！

风停云散，太阳微微露出笑脸。人们徜徉在河畔、沙滩、树下，欣赏着碧波与绿洲，满心是惬意与欢乐——。

（文/姚争）