交通大学渥太华校友会 2018聚会通知



各位交大校友：

交通大学渥太华校友会将举办一年一度的夏季聚会，欢迎所有交大（上海，西安，北京，西南，新竹，上海第二医科大学，西安医科大学，上海渥太华联合医学院）校友及家属参加：聚会仍将以餐叙（Potluck)开始，希望大家各自准备一份家乡美味。食物中请不要含坚果和猕猴桃等成分。校友会将提供餐具、饮料、水果和部分小吃。

聚会内容：POTLUCK，校友互动和拍集体照留念。

另外公园内有设施完善公共网球场和宽敞、舒适的草坪，有爱好运动的校友及家人可自备球类、泳衣/裤和其它户外运动用品，也可举办小型比赛。

时间：八月二十五号（星期六）上午11:00至下午4:00

地点：Mooney’s Bay Park (靠近网球场和老的Play Ground)

(2960 Riverside Dr, Ottawa, ON K1V 8N4)

乘车：公交87路至Mooney’s Bay站；如需搭车，请在报名时注明，我们会尽量负责安排。

停车：Hogs Back Falls （小瀑布）和Canada Post有免费停车场，步行至聚会点约15分钟。

报名方式：

请选择下面任何一种方式报名：

•电邮：JTUalumni-Ottawa@yahoogroups.com

•电话：(613)884-4586

登记时请写明人数，以便我们准备餐具、饮料、水果和部分小吃，报名截止日期8月19日。

在自愿的基础上，我们希望每位校友赞助$5或者每个家庭赞助 $10帮助我们办好这次活动。因公园座位有限，请大家自备折叠椅。希望各位校友相互转告，依时出席。

交通大学渥太华校友会