渥太华南京大学、东南大学、南京理工大学校友会 2018年夏季联合家庭聚会通知

校友们和朋友们：

渥太华的夏天真的来了！渥太华南京大学，东南大学和南京理工大学校友会联合举办校友家庭聚会，邀请校友和亲属们，以及所有在南京学习工作或居留过的朋友，一起享受阳光下的大自然，和老校友叙旧，和新朋友见面。这次活动有多个主题，包括飞碟比赛和棋牌交流。

聚会时间和地点：9月8日（星期六）11：30a.m.—2：30p.m.在Bate Island Park。Bate Island Park的地点在off Champlain Bridge, Ottawa, Ontario.请看地图：



停车：

停车位很多，而且免费！

怎么玩：

在岛上可以进行的活动很多，散步，打球，玩游戏，到岛的周围步行都行。

喜欢放风筝的同学可以带着风筝，开心地玩一玩。

我们还邀请了傅春荣同学教大家玩飞碟，并现场组织比赛。

喜欢智力游戏的同学一定会找到同好一起打德州扑克或交流其他棋牌技艺。

拔河比赛也是一个选项。

如果什么都不想做，也可以呆着听水波扑岸的声音。总之，各种活动动静结合，老老少少都能玩好玩开心。

带什么：

我们推荐大家带些水果，零食，点心，面包，茶叶蛋，饮料等等简单的便餐。如果您有什么拿手好吃的，也请不吝分享。

另外，如果您家里有沙滩椅，我们建议您带上，万一岛上的椅子不够，可以有地方坐着休息。

为什么这次活动不组织专门的聚餐野餐哪？去年我们第一次建议大家准备简餐，反馈很好。考虑到天气炎热，简餐可以减轻大家和组织者携带和准备食物的辛苦。另外简餐也避免吃饭占据太多难得的聚会时间，让大家可以多一些活动娱乐交流得的时间。

怎样报名：

请于8月30日前回复本EMAIL（nju.ottawa@gmail.com）或电话联系以下任何一位校友。请报名时注明您家有几口人参加聚会。

渥太华南大校友会

Email：nju.ottawa@gmail.com

（南大）潘光睿 （613）240-8946

Email：rain_pan@hotmail.com

（东南大）王伟 （613）790-6461

Email：wangwei2001ca@yahoo.ca

（南理工）段军斌

Email：junbinduan@gmail.com

（南理工）沈林平

Email：linping_shen@yahoo.com

（南大）傅春荣 （613）663-6976

Email：crfu@hotmail.com

（南大）冯永来 （613）830-8808

Email：fengyonglai@gmail.com

（南大）钱旭 （613）462-4288

Email：christineqk@yahoo.ca

请大家带着亲朋好友一起来参加我们的校友家庭聚会吧！

渥太华南京大学校友会，东南大学校友会，南京理工大学校友会