【渥太华加华文化中心】 渥太华加华文化中心 “国会山艺闪活动”圆满成功！



雨过天晴，阳光灿烂。

2018年8月26日真是个好日子！加华文化中心经过仅一个月的精心筹备，组织了渥太华部分文艺团队共二百多人，在宽广的国会山广场上，进行了“艺闪活动”，出色地展示了中华文化，给众多的中外观众以艺术享受，从而为加拿大的多元文化的交流融合作出了贡献！

在巍峨的国会山大厦前，一面鲜红的大旗徐徐展开，吸引了全场的目光，上书中英文：加华文化中心！点明了主办单位。从上午九点起，各项后勤服务工作有条不紊地进行。中午十二点多，所有节目进行彩排。尽管场地潮湿，但演职人员认真完成，一丝不苟。

下午二点正，加华文化中心国会山艺闪活动正式开始！文化中心舞龙队的八只大鼓一字排开，身着金黄色服装的鼓手挥棒擂鼓，声势雄壮！两条巨龙从高高的台阶奔腾而下，金龙威风凛凛、银龙英气逼人！随着两位领队手中的火球，巨龙伸屈跳跃、上下翻滚！此时一群活泼的儿童服饰鲜亮，勇敢地在双龙阵中穿梭、嬉戏，真是体现了东方巨龙精神的传承！

“向前进、向前进！战士的责任重……”加华文化中心腰鼓队员身穿蔚蓝迷彩服，足蹬红色长靴，腰系红鼓，挥舞着飘着红穗的鼓棒，英姿飒爽，动作整齐划一，队形不断变化，把团结、紧张、严肃、活泼的风格展露无遗。巾帼不让须眉！

悠扬的歌声伴着天天舞苑的女子款款而来。蓝衣银带，渐变的粉袖，两条长辫垂在胸前。古典的水袖时而挥向天空，时而低舞徘徊。表现了“诗经·釆薇”中细雨霏霏、杨柳依依的画面，和古代女子思念远方征战的亲人的柔情。欣华舞蹈团的“苗家女”，一个个苗银头饰，明晃晃项圈，彩条裙摆，民族风格鲜明。舞姿洒脱奔放、朴实无华、来自生活。洋溢着苗家女孩快乐和喜悦！

新疆舞“送你一支玫瑰花”由优雅健身舞队自编创作，黑衣红裙，新疆小帽下垂着丝丝小辫，舞姿热情开朗，或双双对舞、或一字排开；或围成圆圈、或左右穿梭……。舞者们顾昐生姿、手势灵活多变。

文化中心舞蹈队的“张灯结彩”热情！热烈！热闹！一身红衣的女子，高举大红灯笼，跳跃上场。她们急速的旋转、欢乐地奔跑，如一团团红色的火焰、又似一朵朵怒放的红杜鹃！她们要把喜庆、把吉祥传递给每一个人！

KANATA艺术体操健身队的舞蹈“寄明月”让人耳目一新。她既有中国民族古风特色，又有现代舞的元素。舞者蓝白花衣，白色短裙，手持红白两面的折扇。舞姿时而轻快活泼，时而优雅低迴。在流行歌曲的伴奏下，更显时尚魅力！

气势磅礴的“太极扇”由加华中心太极拳社、Barrhaven快乐公园太极队共同演绎。在“坐如弓、站如松、行如风”的豪迈歌声里，数十名太极爱好者红衣灼灼，白衣飘飘，手持太极红扇，一张一弛，节奏分明；一开一合，孔武有力。充分表现了“中华有神功！”

充满东方女性魅力的旗袍舞姗姗而来。文化中心广场舞班的“江南雨”，着各色旗袍的女子手持彩伞，温婉转身，轻盈舞动。丽都旗袍舞队的“让回忆随风飘”更显婀娜多姿！她们身穿一律的黑色蕾丝罩着红底的修身旗袍，金色高跟鞋，头上一顶与旗袍同色的法式帽饰，很是优美动人！她们手中白色羽扇开合自如，队形繁复多变，个个笑意盈盈、让人赏心悦目！

梦之声声乐艺术中心的八位歌者演唱了经典歌曲“茉莉花”，服饰端庄高雅，歌声和谐动听，让人陶醉！海燕舞蹈学院奉献了三个少儿舞蹈：粉红大扇娴熟飘逸、五彩锦鸡稚嫩天真、绿孔雀高贵美丽，真是小荷才露尖尖角，艺术熏陶，可见一斑！

国会山广场的宽阔台阶上，站满了一排排大合唱的队伍：爱乐合唱团、“想唱就唱”歌友会、加华文化中心合唱团、以及热情加入的舞者们，一起放声高歌英文歌曲“你鼓励了我”。那歌声高亢入云、震撼心灵！获得广大观众的热烈掌声！

亚非舞蹈团的鬼步舞，阵容强大，男女老少，白衣黑短裤，白鞋利落。舞姿矫健、生气勃勃。跑跳自如，自由奔放、充满活力！后面的合唱队热情地一面伴唱、一面击掌打节奏：“九月九的酒”，直把海外游子的思乡之情淋漓尽致地展现！

加华文化中心组织的“国会山艺闪”活动在欢乐大合影中圆满结束。只见金龙银龙盘据两旁，各个舞蹈队彩衣缤纷，合唱团员神采奕奕，一张张挂着汗珠的笑脸，充满了成功的喜悦！更为中华文化艺术的无穷魅力而自豪！让我们明年相约国会山！

文/姚争；图/毅像、Duke等