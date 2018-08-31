中华会馆筹办 庆祝成立六十周年及中秋节 国会山盛大晚会



作为渥太华最早成立的华人社团，中华会馆已走过了六十年的漫长道路。一个甲子以来，中华会馆坚持团结华人，服务华人，服务加拿大多元文化社会，促进华人与主流社会的融合，促进加中友好关系发展的宗旨，坚持不懈，竭诚努力，发扬传统，锐意创新，取得了良好的成绩。并和其他华人社团通力合作，共同提高，使华人社区的面貌有了较大的改善。赢得了各界人士和其它族裔朋友的广泛信任和赞誉。

十月之初，秋高气爽，又值中国传统的中秋佳节之际。为总结经验，继往开来，促进交流，扩大华社影响，争取会馆工作更上一个台阶。中华会馆将和国会议员Chandra Arya通力合作，在国会山共同举办盛大的庆祝中华会馆成立六十周年及中秋佳节晚会。

会馆将邀请理事会的的历届元老和义工代表出席晚会，共同抚今追昔。晚会上中华会馆将总结成绩，表彰贡献突出的理事和义工。华人社区各界人士和社团代表，加拿大三级政府政要，加拿大社会名流，各族裔代表将应邀参加国会山晚会。中国大使馆的朋友们也将应邀出席晚会，和大家共同庆祝中华会馆成立六十周年，欢度中秋佳节。晚会备有美酒美食助兴。远道而来的成都美食节的名厨将亲临会场，为大家奉献誉满天下的特色美食。

出席晚会的嘉宾将由会馆邀请，名单统一上报国会山。以便通过安检。

联系人：杨扬、曹红健、薛金生

联系方法：

Jinxue58@gmail.

comyyang412@hotmail.com

Jackhcao@gmail.com

晚会时间：

十月五日（星期五）6:00 PM

晚会地址：

Sir John A, Macdonald building. 144 Wellington St.