草帽装饰花朵 老人心花怒放——西班牙老人家庭俱乐部和森玛锡西日健中心 共同举办精彩老人活动纪实



秋雨淅沥，秋风凉爽。

2018年9月11日上午八点半，西班牙老人家庭俱乐部（Club Casa de los Abuelos)三位热心的工作人员：Ana，Cyothia，Felisa来到211 Bronson st活动中心。她们带着好几箱活动用品，吃力地一一搬到212房间。原来这里即将举行由西班牙老人家庭俱乐部，和森玛锡西社康中心的日健高龄老人康乐中心，共同举办的“我的草帽，我作主！”的老人活动。

三位西班牙女士与早到的日健中心会员一起布置场地，摆开一张张桌子，安放好座椅。在房间中心，一条长桌上，放着两顶装饰着艳丽花朵的草帽,点明了今天活动的主题。中间加拿大国旗，与西班牙、中国、罗马尼亚等国的国旗相映成辉！一大瓶盛开的鲜花，带给人们欢乐祥和的气氛。房间正前方的墙，垂挂起天蓝色的帷幕。Ana女士说，这是今天活动的重要一项：摄影的背景。真是考虑周到。此时，房间里飘荡起动人的西班牙舞曲……

九点左右，日健中心的二十位会员陆续来到。大家签到后，活动开始。Ana，Cyothia，Felisa三位女士向大家分发草帽，老人们端详着手中的草帽：浅黄的草辫、素净的边沿，每顶草帽的一圈织带色彩也各有不同。Ana女士又分发给每人针线，和两朵小绢花，并手把手地教大家将花缝在帽子的织带上。日健中心的老人们兴奋地缝制起来。其中不少老人年轻时定是女红能手，不一会儿，两朵小绢花便妥妥地装饰在草帽上。一下子朴素的草帽显得漂亮多了：小绢花嫩黄娇艳、粉红柔美、桔色亮丽、大红耀眼。大家纷纷戴上草帽，在房间的大镜子前左盼右顾，非常开心，并一一相互摄影。

此时Ana女士又要求每位参加者再挑选一朵大的绢花，装饰在两朵小花中间。于是有的选择了红玫瑰、有的选择了康乃馨、有的选择了郁金香……大小三朵绢花在绿叶陪衬下，装饰在草帽上，又有缕缕飘带垂下，那种效果真是令人赏心悦目！老人们十分兴奋，头戴漂亮的草帽，心花怒放！草帽，让人领略美丽的异国风情，体会西班牙人的浪漫；花朵，象征美好的青春，幸福的时光！今天老人们动手、动脑、更动心！

接着，Ana，Cyothia，Felise三位女士向大家奉上酸奶、香蕉等小点心，老人们边吃边聊，十分惬意。

Ana女士让戴着亲手装饰的草帽的老人们，一个个来到天蓝色帷幕前摄影留念。有的端庄安坐，有的侧身凝望，有的摆着时尚的pose-，喜悦之情洋溢在笑容里！定格在镜头中！

最后，Ana女士让所有头戴缀花草帽的老人们，分成前后两排，摄下多张欢乐大合影！记录下今天精彩的活动，留给我们珍贵的记忆！

感谢西班牙老人家庭俱乐部！感谢森玛锡西社康中心！感谢日健高龄老人康乐中心！愿关爱老人的善举蔚然成风！

文/姚争