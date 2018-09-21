渥太华中老年华人联谊社 “国庆中秋联欢会”隆重举行



九月中旬的渥太华，天高云淡，气候宜人，在这美好的季节，渥太华中老年华人联谊社（以下简称“渥太华联谊社”）组织的“国庆中秋联欢会”在唐人街395老年公寓隆重举行。

渥太华联谊社是侨居渥太华的中老年华人自发组织起来的群众性交友娱乐社团。她自2012年3月成立以来，一直坚持把丰富中老年华人文化生活，促进中老年华人身心健康作为自己的首要任务，坚持开展多种多样适合中老年华人的文化娱乐活动。六年多来，“联谊合唱团”、“联谊舞蹈团”坚持每年4月至12月每个星期三组织中老年华人唱歌跳舞活动，到目前已经教唱爱国歌曲和国内流行歌曲200多首，学跳适合中老年的舞蹈50余个。除此之外，每年还组织“游园赏花”，“游园野餐”和国庆中秋、元旦春节联欢等多项活动。此次活动是渥太华联谊社成立以来的第五次迎国庆中秋联欢会。

9月12日上午9时许，参加联欢活动的人们陆续来到395老年公寓四楼活动室。走进宽敞的大厅，只见会场上方横幅上的“联谊社国庆中秋联欢会”10个红底金色大字格外醒目，扩音器里播放的《步步高》、《彩云追月》、《紫竹调》等乐曲在会场回荡，整个会场充满着欢乐祥和的气氛。不到半个小时，近80位会员陆续就座。理事会的11位成员除杨海、汤仕芳因不在渥太华没有出席外，其余九位包括执行社长周万方，常务共同社长朱亚丽，共同社长周德清、蒋腊英、姚胥福、姚争，黄彩玉，牟炳章、王中南都参加了此次活动。

9时40分，联欢活动主持人朱亚丽宣布联欢会开始。这时全体起立，高唱中华人民共和国国歌和加拿大国歌。接着，执行社长周万方在介绍各位嘉宾之后发表了讲话。他首先对各位嘉宾和朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢。他指出，渥太华联谊社的绝大部分成员都出生于建国之前，亲眼目睹了建国69年以来祖国发生的巨大变化。现在，我们生活在加拿大，我们热爱加拿大，但我们永远是炎黄子孙，永远热爱自己的祖国和祖籍国，我们愿为祖国的伟大复兴，实现中国梦和促进中加友谊尽我们力所能及的力量。

此次联欢活动受到了有关方面和华人各界的重视和支持。应邀参加的嘉宾有中国大使馆一等秘书王明清先生，渥太华华侨服务中心代表林平女士，文化中心代表弓胜利先生，房管处代表Amanda女士和原居安老代表蒋小姐。需要指出的是，王明清先生和林平女士都是连续第二年参加这样的联欢活动，他（她）们对渥太华联谊社的发展经历都比较了解，对渥太华联谊社的活动都很关心支持。这次，王明清先生又代表大使馆赠送了节日礼品。王明清先生在致辞中说：“双节将至，渥太华的社团都将举行这一类的活动，而渥太华联谊社是第一家”“今年以来，我通过中文媒体和其他渠道了解到，渥太华联谊社举办了很多有益的活动，陶冶了情操，锻炼了身体，使生活过得更加充实，希望在今后的日子进一步齐心协力，加强团结，使渥太华联谊社的会务得到更好的发展”。

联欢会的文艺演出共表演了17个节目。这些节目都是经过认真筛选和排练后确定下来的，它显示出两个鲜明的特点：一是对伟大祖国的热情讴歌。有30多人参加的“大合唱”表演了《我的中国梦》和《中国梦 我的梦》两首歌曲，表达了中老年华人对新时代中国特色社会主义祖国的衷心拥护和无限热爱；男声合唱《走向复兴》唱出了海外华人对伟大祖国的充满信心；女声合唱《今天是你的生日—中国》、男声独唱《永远跟你走》和京剧清唱《绣红旗》表达了海外华人对祖国的无限热爱。特别是由10多位80岁以上高龄老人（平均年龄82岁，最大的88岁）表演的传统歌曲《南泥湾》，更是唱出了人们对自己国家艰难历史的深切怀念，因此，当台上高龄老人唱到最后两段歌词的时候，台下的人们也都高声齐唱，使联欢会出现了高潮。

文艺演出的第二个特点是歌颂中国的传统节日中秋佳节、中国的悠久历史文化和自然风光。这方面的节目有：舞蹈《月圆花好》，表演唱《花好月圆》，女声独唱《十五的月亮》，男声独唱《我的中国节》。还有男声独唱《我要醉在草原上》，京剧清唱《梨花颂》以及舞蹈《伞舞》、《心上的罗加》、《爱从草原来》、《扇子舞》、《达坂城的姑娘》，等等。这些节目，内容健康，短小精悍，既有丰富的观赏性，又有很好的娱乐性，受到了观众的欢迎。

一个半小时的文艺演出，最后在全体人员齐声高唱“我们迈着坚定的步伐，中国屹立在世界东方”“前进前进向前进，排山倒海不可阻挡，走向复兴创造辉煌”的歌声中落下帷幕。

文艺演出结束之后，参加活动的会员前往东方明珠酒楼参加联欢聚餐活动。席间，朋友们以水代酒频频举杯，热烈祝贺联欢会的成功举行，祝贺渥太华联谊社各项活动取得新的成就。

至此，渥太华联谊社2018国庆中秋联欢会圆满结束。

周德清

渥太华中老年华人联谊社报道组