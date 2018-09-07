“从东方到西方” 郑名垂现代绘画展开幕式纪实



秋风凉爽，秋花怒放。

2018年8月28日上午十点，在尼比恩市政厅画廊（Atrium APT Gelleny City of Nepean),著名画家郑名垂现代绘画展：从东方到西方，举行了隆重的开幕式。（画展即日起至九月十九日）

九点多，雅致的画展厅里，洁白的墙上挂满画框，宾客接踵而至，人们不断地向画家郑名垂、申丽珠伉俪道贺，并且一一合影。

十点正，从东方到西方—郑名垂现代绘画展开幕式开始。首先由郑名垂先生致欢迎词。只见他精神矍铄，神清气朗，完全看不出已是八十八高寿。他衷心感谢并欢迎中国驻加拿大大使馆一等秘书孙毅先生、一等秘书吕永久女士拨冗莅临！感谢各位朋友的大力支持！他说在加拿大首都，至今已应邀举办了四次画展，并且曾在加拿大文明博物馆展出。今天回到这里，又增添了一些新的作品，感到很愉快。他讲到自己在加拿大生活了三十年，经过思考和探索，逐渐将中国的绘画技巧加以丰富、创新，将作品题材，也从中国，扩展到加拿大、世界乃至宇宙……郑老的讲话赢得全场热烈的掌声与敬意！

中国驻加拿大大使馆一等秘书孙毅先生讲话。他高兴地代表中国大使馆向郑名垂先生致以热烈的祝贺！他说看到郑先生如此有特色的绘画，东西方的文化融合如此和谐，真是令人赞美！郑先生的艺术创作，对华人文化艺术的弘扬传播、对加拿大多元文化的促进，都作出了贡献！

加中文化艺术协会曲永仲先生讲话。他说欣赏了郑名垂画家近年来的精品力作，得益非浅！郑先生毕业于广州美术学院，数十年从事美术创作。在三十年的旅加生活中，他老当益壮、勤奋笔耕、开拓创新，又一次焕发艺术青春！从实到虚、从眼到心，充满了抒情性、朦胧感。这是极高的艺术境界！今天是2018年8月28日，真是个好日子，恰逢郑老米寿！宝刀不老，炉火纯青！祝愿郑名垂先生成为百岁画家！

简洁的开幕式毕，众人簇拥着郑名垂、申丽珠伉俪，细细鉴赏一幅幅画作，并聆听画家启发式的讲述，仿佛近距离地领略着画家的艺术心灵。郑老说自己的画既不是中国的水墨画，也不是西方的油画，而是采用高丽纸、中国的绢、化纤布等，加以水彩、墨、丙烯颜料等而创作的现代绘画。随感而发、随心所欲，灵感稍纵即逝，崇尚一次性，不可重复。从心象出发，开启对不可知的宇宙灵性的思考。大家边看、边听，展开了想象的翅膀……

那幅“戏剧之灵”，生、旦、净、末、丑特征鲜明，古朴又传神，道出了中国国剧的精粹。同年创作的“虎”，正中是硕大的斑斓虎首，四周环绕着世界各种族的男女形象。郑老风趣地说，全世界一起共度虎年。那幅“望”，画满了世界各民族各种眼睛，注视着前方，眼睛是心灵的窗户，眼神里透露出各种心情、各种欲望、各种期盼。这幅“古道”，意境深远。远山昏暗、水流曲折、古道荒凉，仔细看，有一个人影似在坐望前方，是休憩、还是在沉思？那幅“岩韵”，让人耳目一新。加拿大有很多山脉，崇山峻岭，往往是黑灰黯沉，给人以压抑感。而郑名垂先生笔下的山岩却是五彩缤纷，桔色明亮、白色纯净、紫色俏丽、黑色厚重、粉色轻盈，充满了生气！

2018年创作的“梦幻闻仙乐”令人惊叹：朦胧的湖水荡漾、依稀的云彩飘飞，其间的白色人群天上地下，影影绰绰，似在奏乐、似在歌唱、似在舞蹈……真正做到了动静结合、视听结合，画中有诗，如梦如幻。那幅“宇宙之光”，叫人目眩，赤橙黄绿青蓝紫，还有浓重的墨色，分化组合，旋转迸发，光怪陆离，裂变爆炸，那种美妙抽象的奇景，只能在宇宙中呈现。



郑名垂先生的“蓝色的安大略湖”、“云恋枫山”、“梦秋山”，有着异曲同工之妙，都是从高空俯瞰加拿大美丽大地，无论是红枫灼灼、还是湖水碧透；无论是白瀑飞泻、还是翠松高耸，都充分表达了人们对这片土地的无比热爱和无限深情。

本次画展作品创作于2008至2018年。而最引人注目、震撼心灵的是巨幅画卷“啊！加拿大，我们的家园！”。该幅宏伟作品在2012年，应邀在加拿大文明博物馆展出。画卷从左到右，一一呈现了温哥华、渥太华、蒙特利尔、多伦多、魁北克、北极圈的独特景观，表现了加拿大地域之辽阔！时间上从150年前的修建贯通加拿大东西大铁路，一直到现实的今天，像一部画的史册！

此画卷上人物形象有二百多个：既有修建铁路的工人，也有总理老特鲁多肖像；既有结婚典礼上的新人，也有母与子的温馨。来自不同国家、不同民族、不同信仰的人们，汇聚到加拿大这片自由的大地，正鲜明地描绘加拿大是一个多元文化的移民国家。正中的画面再现加拿大国庆盛典：国会山巍峨屹立，空中飞机列队呼啸而过，伞兵神勇天降；广场上皇家骑兵威武，军乐队铜管锃亮、苏格兰风笛悠扬。三名代表人物显著：金发女子，黑人男子和白人男子，健康、沉静、开朗。四周彩色气球满天，各民族的艺术竞相展现：泰舞妩媚、韩舞洒脱、越南的斗笠舞纯朴、印度尼泊尔的舞姿佛教色彩浓、美国的现代舞充满活力、中国民间舞热烈奔放！

画卷中戴着博士帽的青年们意气风发，代表高科技的太空臂充分表现加拿大崇尚教育和科学。还有各种运动员的勃勃英姿：滑雪、冰球、冲浪、武术、长跑、自行车赛，人们所熟悉的Terry Fox运动员的雕像也在其中，加拿大人热爱体育、积极向上、顽强拼搏、永不言败的奋斗精神表露无遗！

加拿大可爱的的动物在长卷中也处处可见：加拿大鹅、大雁、野鸭、鲸、鹿、北极熊、鸽子、海狸(beaver)以及各种鸟类，与人类和睦相处，加拿大真是动物的天堂！

观赏着这幅巨作，人们仿佛在其中看到了自己的身影，在思索中获得深深的感悟。

十二点正，我们走出画展，抬眼远望，蓝天辽阔，郑名垂画家的话犹在耳边：一幅画就是一个系统、一个宇宙世界、一个生命的律动！

看，正午的太阳分外灿烂！

（文/姚争）