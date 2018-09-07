【加拿大肝脏基金会专栏】谁给陌生人一片肝？（上）



對於那些急需肝臟移植的患者的家庭，等待肝源的疲憊經常令他們放棄希望。目前，來自活體捐贈者或已故捐獻者的肝臟數量無法滿足移植的需求。隨著選擇越來越少，病患家庭通過社交媒體尋找活體肝臟捐贈者的事件並不罕見。

事實上，2010年的一項研究發現，11/12的匿名肝臟捐獻者是由社交媒體的肝源求助中初次聽說匿名器官捐贈的。這些公開求助給了加拿大400多位肝臟移植等待者更多和希望。

這就是為什麽在2016年，當8歲的吉娜公開尋求肝臟捐贈者時，海瑟毫不猶豫地提交了申請。她的想法是，作為一個社會，我們必須做得更好，而不僅僅是希望別人挺身而出拯救世界；我們自己必須采取行動。

當吉娜自另外一位活體捐獻者處獲取了肝臟，成功接受了肝臟移植時，海瑟要求留在捐贈者篩查過程中，希望將自己的肝臟給到其他最需要病童。自此，她開始了為期兩年的、最終重塑人生的歷程。

海瑟的歷程始於大學健康網絡（UHN）移植小組，一個在2017成為北美最大的移植中心的團體。移植小組自1999年以來，施行了超過700次的活體供肝移植手術。

“為什麽要拯救一個陌生人的生命？”希瑟在2018年5月下旬的系列推文中寫道。“對於那一個家庭來說，這是他們的孩子你，這個孩子比我更需要這一塊肝臟。”

成為陌生人的活體肝臟捐贈者是一個謹慎的過程，移植團隊采取了許多預防措施。過程包括身體檢測（CT掃描，MRI檢查，血液檢查，心電圖和X光檢查）和心理評估，以確保，例如，捐贈的決定不是出於沖動或由另一方施壓的結果。

“在我填寫表格之前，[活體供肝網站]有很多頁面，關於其過程、手術和可能的並發癥，供我閱讀了解，”海瑟在與肝臟基金會的的對話中提及。“我與四位外科醫生面談，他們花時間與我交談，建議我並確保我了解捐贈的決定，這確實是大事。”

不幸的是，並非所有活體捐獻申請者都會被認為是移植的適合匹配。移植中心審查大量詳細的標準，以便將捐贈者與受者相匹配，包括（但不限於）合適的肝臟大小和血型。

未完待續