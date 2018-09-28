東安省台山同鄉會通告

今年是本会创会二十五周年，会庆晚宴于九月十八日假座东方明珠酒楼举行，出席人数三百零八人，筵开三十一席，为历年来之最多。

中国大使馆王明清和王晓霞一等秘书莅临祝贺；满地可台山同乡会及古壁省宁阳会馆均派出多位代表团光临同兴。本地侨领及侨界名人前来致贺者众多。

欣逢二十五周年，多位议员九月刚复会议事，因公繁忙，未能亲临但付贺函致庆，总理杜鲁多Justin Trudeau，联邦保守党领袖希尔Sheer，MP Catherine McKenna，Alice Wong，Senator Victor Oh 及渥市市长屈臣Jim Watson的恭贺信，会场当晚，一一阅读，以示谢意，本会对此除觉荣幸外，也视为是对本会工作的肯定，同时有鼓励鞭策的意义。

会员们及各界朋友支持本会的热情持续高涨，鸣谢以下人仕的慷慨经费捐助：

$300 Panda Vacations；$250 满地可台山同乡会；$200 古壁省宁阳会馆；Dr.Ben Fong；$100 彭汉忠夫妇，司徒溢夫人，龚锡贤夫妇，洪门民治党，Dorothy Wong，谭从政，马和铎夫妇，加华文化中心，中华大厦，中华会馆，谭振畴，余素琼；$81 萧徽哲律师；$75 龙岗亲义公所；$50 邝荣颇夫妇；谭辅国夫妇，潮州会，陈德成，龚柏宁夫人，伍东海夫妇；$30 黄定桓；$20 熊俊贤夫妇，刘罗秋儿，谭秉志。

捐礼物供抽奖（以下多少份均为礼物数量）

台山同乡会 10份，伍仲鹏2份，王国强2份，胡国佐1份，刘瑞兰1份，关凤娟1份，陈森 红包3封$50，$100，$50，方国盛 红包2封$50，$50 红酒1枝，梁耀南夫妇酒2枝，伍金水 赏月食品一套，司徒溢夫人 3份，黄迺佐 1份，马和铎2份，余曼红 酒1枝，梁玫瑰2份，龚锡贤红包1封，陈庆年2份，邝荣普1份，陈惠娥1份，余成 酒2枝，大使馆北京月饼一盒，陈炳贤 酒2枝，朱石龙1份，余子良1份，无名氏酒1枝，William Ho 1份，Betty & David 5份，缤纷假期月饼2盒。

如有错漏，敬请指正。

如有任何查询，请联系以下本会理事：

陈森：(613) 592-9736

刘瑞兰：(613) 731-0874

方国盛：(613) 722-8015

余丽婵：(613) 738-7199

王国强：(613) 736-0772

电邮：primngca@yahoo.ca

网址：www.eohsa.org