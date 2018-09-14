【加拿大肝脏基金会专栏】谁给陌生人一片肝？（下）



手術三天後，海瑟第一次步行。

海瑟決定為將自己的一部分肝臟捐贈給陌生人。她很高興地通過了所有必要的測試，並在2016與她的第一個潛在器官接受者匹配上了。然而，在確定了移植手術日期不久之後，她的匿名肝臟接受者病得很重，移植團隊首先被迫推遲手術，並最終取消了手術。

“那是一個悲傷的時刻，”海瑟說。“盡管這個孩子和他們的家人都是陌生人，但令人心碎的是，我們已經接近於可以挽救她的生命了，機會卻消失了”。

海瑟在第二年重新加入了匹配過程，她有了一個新的患者匹配，手術日期也已設定。

在多倫多綜合醫院與病童醫院共同實施的移植手術中，海瑟成功地將30％的肝臟捐贈給了一位病童。除了被告知手術成功並且接受者表現良好之外，她不會再收到有任何与她挽救的兒童的更多信息。他們唯一的聯絡，將是通過移植辦公室傳送的一次性匿名信件。

海瑟在醫院住一個星期康復。她的康復進展非常順利，在手術11天後回到她的咨詢業務工作。她的肝臟將會在幾個月內成功恢復到正常大小。“我還沒有找到可描述手術後幾個月內的情緒高潮的詞語，”海瑟說。“我一直不知不覺地想著孩子，思考他們在多年的生命裏能夠實現什麽樣的裏程碑。”

回到常規生活中的海瑟，身上留下了一道4英寸長疤痕，她在自己的系列推文中稱這一疤痕“令人思考”，是“重要事物的提醒”。

“對於所有人（至少在安大略省），翻轉你的健康卡，檢查它上面是否有‘捐贈者’字樣”海瑟說，“如果沒有，你可以上網登記成為捐贈者。既然你知道成為一個活體捐贈者意味著什麽，那就認真思考一下吧！想想你是否能成為某個人從移植等待名單中移除的原因”。

當你讀到這裏，會想海瑟的器官捐贈之旅已結束了—-你可能錯了。“我打算再做一次，”海瑟說。“有一個家庭成員患狼瘡，可能需要腎臟。只要她需要，我就打算捐贈我的腎臟。”