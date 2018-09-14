Barrhaven和Kanata的青少年 辩论小团队辩论比赛



八月的最后一个星期五，三十一日，Barrhaven和Kanata的少年辩论小团队在Minto Centre如期联合举行了一场别开生面的辩论比赛。两队共派出了十二名选手参赛，学生们从七年级到九年级不等。他们有一些是参加辩论才刚刚两星期的初学者，有些虽然小小年纪，却已经参加过一两年学校辩论训练和比赛，经验丰富。辩论教练Erick和Richard在Alex带领下参加出题和评论，张海燕律师及助理，更是百忙之中抽出时间，带着奖品赶到现场，参与了评奖颁奖典礼。小辩手的爸爸妈妈兄弟姐妹们也都齐齐赶来捧场，也有不少家长前来观摩助阵。不大的屋子突然觉得有些拥挤，不过大家都安静配合，使得辩论比赛非常成功！





第一场辩论的题目“降低公民选举投票年龄”，正方支持这一观点，反方反对这一观点，八名选手只有15分钟时间现场准备。辩论开始了，正方开场选手George和Patricia滔滔不绝地阐述了“降低公民选举投票年龄”的种种好处，诸如16岁的高中生已经可以合法开车，并且已学完Career和Civic这门课，已经具备公民选举的基础等等；而反方开场选手Katherine和Alvina则对此以一番连珠炮的攻势陈说了种种弊端，诸如16岁的学生还不够成熟，还没有他们自己的独立判断事物的观点，因而很容易被政客们利用。她们甚至提到16岁的学生过早地参与选举会增加他们的课外负担等等，因此不应该降低公民选举年龄。

接下来正方结束选手Jasper和David进一步口若悬河，继续表达了“降低公民选举投票年龄“的好处。诸如公民选举投票年龄大于18岁不能真实地反映每个公民的意见，他们不能完全代表16、17岁并且刚刚学完Career和Civic的年轻学生的心声。而反方结束选手Eric和Oscar则言辞犀利，列数了众多弊端。他们提到加拿大这个老龄化的社会，“降低公民选举投票年龄”而多得的一些选票丝毫不会对整个选举产生任何影响，反而会增加更多额外的工作和经费支出。此外，18岁以下的学生可以反馈他们的意见给父母，父母选举时可以考虑他们的意见等等。

这一轮辩论结束了，大家还意犹未尽，双方辩论十分精彩，真可谓是唇枪舌剑，针锋相对，用“白热化”来形容辩论的激烈程度，一点儿也不足为过。

第二场辩论的题目“派遣女性外交官到女权记录不佳的国家进行谈判“，正方支持这一观点，反方反对这一观点。两位教练Alex和Erick参与辩论并做反方开场辩论，他们妙语连珠做了很好的示范。Katherine和Alvina义务参加反方结束辩论，她们娓娓而谈做了很好的悖论。正方开场选手Ethan和Maximus慷慨陈词，诸如：在北美女性是受到尊重的，派遣女性外交官到女权记录不佳的国家进行谈判是可以提高当地国家的女性权利。正方结束选手Ethan和Daniel，唇枪舌剑鼓动如簧般巧舌，小小年纪的他们提出了很好的观点来支持己方的立场。诸如：派遣女性外交官到女权记录不佳的国家进行谈判，不会带来大规模的抗议反对，因为全世界都会关注，这不仅仅能促进该国女性权利保护的进步，同时也能正面影响周边国家及全球女性权利的提高。正反两方进行了一场“舌战”，辩论同样十分精彩，真可谓是针尖对麦芒。

这一轮辩论有三个初中学生参加，他们都很勇敢，而且思路敏捷，口齿伶俐，最后全部得奖，让比他们高很多的哥哥姐姐们看到了自己的不足，也赢得了各位家长赞扬和肯定！



正如这次青少年辩论比赛的发起人刘广君女士说的：“辩论让我们看到了逻辑的魅力，目睹了思想的碰撞，也领略了口才的对决。辩论比赛，是围绕辩论问题而展开的一种知识竞赛，思维反映能力的竞赛，语言表达能力的竞赛。辩论带给我们的不仅仅是比赛的结果，更重要的是通过比赛中的智力对抗，培养孩子们团结、竞争、进取和勇气等素质。伶俐的口才和敏捷的思辩潜力是我们辩论队的主要目标。”

这次比赛中，各位辩手都非常认真准备，积极参与。各位家长主动担当起所有义务活动：搬凳子，传唤辩手，摄影等等。比赛后张律师和三位教练作出点评，并且评出如下奖项：

Top Team:

第一名 Daniel Nie& Ethan Qiu

第二名 Alvina Yang & Katherine Ma

Top Speaker:

第一名 Ethan Qiu

第二名 Alvina Yang

第三名 Ethan Guan

张律师最后颁时说得好：“看到我们孩子，也看到了我们中国人的希望。在社会上希望听到更多华人的声音；律师、高层管理中，应该看到越来越多华人的名字。”

是的，结果不重要，重要的是我们一起走过，一起了解，一起成长！队员们在短时间的进步离不开组织者，教练和家长们的付出，感谢所有的教练们的勤恳付出，包括Barrhaven队的Erick,Richard和Jason（这次比赛因有事没能来），Kanata的Evan和Terrence（这次比赛因休假没能来）！感谢这个夏天八月份一起支持孩子参加活动的家长们，再次谢谢张海燕律师的赞助和支持，刘广君女士的热心组织！

Barrhaven和Kanata的青少年辩论小组才刚刚起步，新的学年将会继续活动，希望她越办越好，也希望孩子们通过参加辩论带来更多的自信！同时我们也接受各方的热心赞助和支持！

文/水中月

摄影/Queeny