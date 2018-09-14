瑞荣画笔下的加拿大传奇女强人: “庞燕一只远飞的大雁”



庞燕身上有很多标签：她是加拿大第一家来自中国大陆的企业家移民、她是加拿大温哥华市的“荣誉市民”。她有自己的企业：加拿大爱尔企业集团、华文媒体《中华时报》。她引导儿子成立蓝丝带公益基金会、她自己被聘为中国华侨公益基金会副会长。如今，她更是把95%以上的精力都投入了公益活动。



为了中华文化传承

上世纪90年代初，庞燕以企业家身份移民加拿大。当时加拿大的移民部长说她是中国大陆第一家企业家移民。

“1997年9月7日，我创办《中华时报》。”庞燕说，“重要的是，办华文报纸是一种传承中华文化的方式，同时还能成为中外沟通的桥梁。”

2001年，她牵头成立了加拿大华商发展基金会。“成立这个基金会的目的主要是希望帮助新移民顺利融入当地社会，为他们提供资金和人脉等方面的支持。”

“2009年，我大儿子不到14岁，被选为冬奥会首场演出的乐队萨克斯演奏者。当时正好金融危机，他们没有统一服装，结果儿子说，那你赞助啊。”母子谈话的第二天，庞燕赞助5000套演出服给100多个乐队成员、3000多个演出队员、教练等。设计师由庞燕选，衣服要有加拿大国旗的红白两色和枫叶，还要有中文字。这一次赞助最终花费32万美元。为我们中国人、为我们在海外的华人赢得了加拿大当地人的真诚感谢和尊重。

2010年，庞燕因此荣获加拿大温哥华市“荣誉市民”称号。

2013年12月自发建立的“侨联之友”微信群。在微信群中，不乏介绍中国民族、民乐、民情的内容。这个微信群已经成为海外华侨华人传播中华文化、参与公益活动、增强群体凝聚力的新平台。

无论是办报纸、主导微信群活动还是成立华商基金会，这些目的不是营利的活动对庞燕而言却似乎是再自然不过的选择。“公益”二字似乎已经深入她的骨血。



为孩子树立起榜样

接受采访时，庞燕刚从泰国归来。她作为中国华侨公益基金会副会长带领蓝丝带基金前往泰国向泰国15所学校捐赠图书。此次捐赠的现金50万泰铢全部用于购买12390册图书，另外还有来自中国古生物化石基金会捐赠的100册，蓝丝带队员从加拿大、美国捐赠的3万余册等共计4万余册书，图书内容多为中国传统文化知识，如《三字经》、《中华上下五千年》等。

蓝丝带基金是由庞燕的大儿子王钦牵头成立的。“徐州有个残疾学校，我资助了很多年。2009年，当时他还不到14岁，看到那里136名学生的状况，当场就流泪了。他送报纸赚了1000美元，本来打算买游戏卡，当时就换了8000多元人民币，全部买成礼物送给了那里的学生。他还跟我说，想成立个基金会帮助这些孩子。”

回到加拿大，王钦就和志同道合的同学们一起建立了蓝丝带基金会。之后，蓝丝带的成员们卖饼干、卖旧课本等筹集资金，为脑瘫、自闭症、唐氏综合症等残疾儿童开办音乐班，他们自己做义工。此外，蓝丝带每年都会到中国助残一次。蓝丝带在加拿大社会得到了一定的认可，王钦不到17岁就被评为‘加拿大杰出青年领袖’。如今王钦没办法长期在中国参与活动，庞燕目前是蓝丝带助残基金的负责人。

“对我而言，做公益是有瘾的。在公益路上，我是一路走一路泪。我看到了很多让我感动的事。这一切是生意场上遇不到的。每一次感动都会鼓励我继续向前走。而且，我特别想给自己的孩子树立个榜样。就像我曾对王钦说的，做公益，不是一时一刻的事，必须坚持做下去。我坚持做公益也算得上是以身作则。”庞燕笑言。