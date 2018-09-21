体验原住民历史活动 Kairos Blanket Exercise
主办：渥太华北京协会
协办：加华文化中心,中国校友会,闻道书社
时间：10月6日周六下午1点至4点
地点：加华文化中心
人数限额：50
参加者年龄：由于活动要求环境安静，孩子最好15岁以上
语言：英文+中文翻译
免费
原住民包括第一民族、梅蒂和因纽特人。他们在北美大地上已经生活了上万年，主要以打猎、捕鱼、农耕为生，创造了丰富的文化和语言。自从十五世纪哥伦布发现北美大陆后，欧洲移民踏上这片土地，原住民群体经历了一段痛苦的历史。他们被迫离开家园，孩子们被强迫与父母分离上寄宿学校。直到今日，这段黑暗的历史仍对原住民社区和家庭产生巨大的负面影响。
Kairos Blanket Exercise是一个独特的、参与式的历史课程。该课程由原住民机构Kairos设计和执教。多年来，该课程已经在政府、学校、企业等多种机构施教，获得了广泛的好评。课程将以体验式的方式，让参加者了解这段史实并切身体会原住民的感受，从而增加理解、建立尊重，实现原住民与非原住民社区之间的和解。详细课程介绍
https://www.kairosblanketexercise.org/
这是一次难得的学习机会。名额有限，欢迎报名参加！
报名：susanz151@hotmail.com
报名时请注明：
1 姓名？
2 报名人数？
3 是否带有15岁以上的青少年参加？
4 联系邮箱？
注：
如若报名后因故不能参加，请尽早通知组织者，以便安排等候者。
课程开始前我们将用邮件确认您的参加。