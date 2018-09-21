万物皆生灵、阴阳总相宜——北京现代舞团舞台总监高艳津子现代舞讲座纪实



北京现代舞团受加拿大音乐无极限艺术节和渥太华华星艺术团的邀请，由该团艺术总监兼团长高艳津子携该团经典现代舞剧“二十四节气•花间十二声”到渥太华献演。该剧总编导高艳津子说，为了更好地宣传当代艺术、培养并扩大现代舞的观众群，北京现代舞团有一个非常好的传统：“演后谈”。这样能与观众及时互动，回答问题，示范现代舞片断，让观众更近距离接触演员，了解现代舞。此次由渥太华华星艺术团组织的“演后谈”就在渥太华加华文化中心剧场举行！

2018年7月14日上午九时许，加华文化中心剧场里观众们陆续入席。舞台上方古老的教堂彩绘玻璃透进阳光，精致而璀璨。十时正，北京现代舞团艺术总监、总编导高艳津子走上舞台，她一身玄色宽松裙装，体态轻盈、笑容可掬。她带来的八名青年舞者在台前席地而坐。加中文化艺术协会理事长、渥太华华星艺术团团长张志刚先生为北京现代舞团前晚的精彩演出，致以热烈的祝贺！也对高艳津子举办渥太华的“演后谈”，表示衷心的感谢！

高艳津子女士亲切地向观众们问好！她说：当代艺术之一的现代舞剧，没有完整的故事，的确不可能看一次就能全部明白。我们这部舞剧与加拿大渥太华观众相遇，就是一份“缘”！“二十四节气”表达的是真诚地感悟生命！所以演员们扮演的角色是宇宙间的花鸟鱼虫、神仙鬼妖，也可以是混沌初开的原始人群，每个生命都是鲜活的，那种恣意生长、顽强挣扎的过程和精神，都值得借鉴！对现代舞的理解没有标准答案。见仁见智，各人不同。

接着高艳津子女士请八位青年舞者上台表演。在崔健演唱的“假行僧”歌声中，演员们时而舞步整齐，时而各具姿态：或蹲或立，或爬行或奔跑。看着远方，眼神迷茫，给大多数很少接触现代舞的观众，以较大的视听冲击！

有观众提问：如何看待“二十四节气”中的阳刚与阴柔的处理？

高艳津子说：现代舞中一般在这方面淡化处理其差异。万物都是生灵。比如一棵树，在风中摇曳就是舞蹈。所以看表演需要，一个演员阳刚与阴柔都可以表现，只要自然就可以。

高艳津子提到北京现代舞团有一台深受欢迎的现代舞荟萃：“初恋”，基本上以中国八十年代的流行歌曲、包括崔健的摇滚为基调，如星星点灯、甜蜜蜜、同桌的你、在水一方等等，以现代舞语汇，再现那个时代，纯真而惆怅、憧憬又迷惘。会让人忆起自己的初恋与芳华！希望有一天能将她带给渥太华的观众！大家报以热烈的掌声！

接着请两位演员表演了“在水一方”的片断，他们如两只飞鸟，在失望与希望、在痛苦与喜悦中飞翔。那飘逸与硬朗、柔情似水与坚如磐石，相反相成、时分时合，浑然一体，让观众叹为观止！

有观众问：在现代舞的表演中，导演如何把握精心设计和自由发挥的关系？

高艳津子说：每个舞蹈、每个舞剧当然需要精心设计。从思考、到创作、到表演，有明确的构思。但是现代舞的鲜活之处，在于给了演员较大的创作空间。我们让演员根据自身条件、理解领悟、把控能力，可以灵感闪现，可以即兴发挥。在这方面每个演员都有所不同。只要能触动人、打动人，就是在参与创作，完善作品。因此“二十四节气”中演员们的表演有很多让人眼前一亮的独特发挥。

高艳津子请上一位非常善于即兴创作的舞者，要表现一朵花。只见他缓缓起舞，像一支蓓蕾，在阳光中沐浴，又像在风中轻摆。他似乎在欣赏自己水里的倒影。他爱周围的一切，也爱自己。那种柔软、那种娇美，直把我们观众看呆了。

高艳津子介绍了北京现代舞团对于演员多读古典名著的要求。如“诗经”、“楚辞”、“山海经”、唐诗、宋词等等。能起到开阔视野，培养细膩的内心世界，提高表现力的良好效果。她说，准备带大家读一读“本草纲目”，里面有许多奇花异草，每一枝从外形到疗效都是独特的，值得我们去领会，去感悟，对现代舞的创作也是丰富的营养。

观众提出昨晚观看了舞剧“二十四节气”，有好些看不懂怎么办？

舞台总监、总编导高艳津子说，这很正常。对于当代艺术的绘画、音乐、现代舞等等，很前卫，小众。慢慢来，多接触，会缩短距离。现代舞是多元的，会触动人的各个感官，会激发人去积极思考。让我们一起去享受这探索的过程吧！

最后，高艳津子率领八位年轻舞者，每人拖着一只椅子上场。在铿锵有力的节奏声中，他们或坐或立、或翻滚或托举、或冲撞或跳跃……令人目不暇接。一张普通的折叠椅，在舞者手中成了多种事物的象征。那么奔放不羁、那样帅气洒脱，加华文化中心的古老剧场，因为他们而闪烁着青春的光芒！

张志刚先生代表全体观众，向高艳津子和青年舞者表示最诚挚的感谢！希望北京现代舞团在不久的将来，携带佳作，再次光临！

“演后谈”结束了。听众上台簇拥着高艳津子与舞者们欢乐合影，留下了隽永的记忆！

文/姚争

图/常寿德