【加拿大肝脏基金会专栏】你知道女性肝脏移植的头号病因吗？



施丽从未放弃与肝病的抗争

对于每一个饱受肝病折磨的病人及其家庭，研究和教育可以为他们提供希望和力量。施丽是力量的体现，即使在与原发性胆汁性胆管炎（PBC）斗争的10年中。PBC是一种罕见的肝脏疾病，因身体的免疫系统攻击肝脏胆管而引起，它就是导致女性肝脏移植的第一原因。

因为PBC，施丽失去了胃口，失去了走路的能力，也失去了对患病前的日子的记忆。但是，她发现了从不抱怨病情的力量。

“她是一位对我们呵护备至的妈妈，她决心不让她的疾病影响生活，”施丽的小女儿何塞说。“她就是想坚持，不想放弃。”

施丽的医生说，施丽与PBC生活了40多年而未被诊断出来。在被诊断出患病后，施丽立即开始尝试治疗。她改变了饮食习惯，调整了日常活动，以应对因疾病产生的疲劳。但是，她知道终有一天她的疾病会进展为肝功能衰竭。

施丽的家人经常回想起医生最初误诊她患有肝炎的时候。当她的病情恶化时，医生为她做了更多的测试和验血，以研究看似“医学之谜”的病情——这一过程也表明我们对PBC疾病理解的缺乏，以及为什么我们迫切需要通过研究和教育来寻找答案。

施丽用尽一切力量与肝病斗争，但由于肝衰竭，她于2014年去世。自此，她的家人成了加拿大肝脏基金会的忠实的支持者，参加每年11月在加拿大各地举办的年度筹款晚会，呼吁了解肝脏健康的重要性。

为了更好地理解PBC疾病，加拿大自身免疫性肝病网络组织（CaNAL）建立了全国病患登记中心。CaNAL致力于改善PBC患者的生活，通过收集研究病患的信息，帮助提升疾病的早期和准确诊断的数据。该研究将有助于开发个性化的患者护理方桉，有助于医生为患者提供适时的治疗。

“CaNAL登记处收集的信息，将显示自身免疫性肝病的不同患者在病情严重性方面的差别。”CaNAL首席研究员、阿尔伯塔大学的Andy Mason博士说，“在加拿大肝脏基金会等组织的支持下，我们可以为医生提供实用信息，更好地帮助患者，支持患者家属，为患者提供更好的治疗，以改善生活质量。”

虽然您不是医生，您一样可以支持肝脏研究与教育，为患者与家人带去希望与力量。参加加拿大肝脏基金会渥太华2018年度筹款晚会，表达您对肝脏健康的支持。

时间：2018年11月22日，星期五

地点：Ottawa Conference & Event Centre

咨询：Meghann Darroch 1-844-316-6990