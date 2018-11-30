东方舞韵—— 跟你到天边（二）——写给渥太华东方舞蹈团建团30周年大型文艺晚会圆满落幕

文/水中月 图片/渥太华东方舞蹈团

<二>晚会节目的精彩瞬间

让我们一起来回顾一下晚会节目的那些精彩瞬间：

“跟你到天边”的音乐让我想起如烟的往事，无声的岁月。东方团员三三俩俩一如既往的来到练舞厅，一群朝气蓬勃的青春少女闪亮登场，老团长在寻寻觅觅中与现任团长相见相拥……“容颜变、岁月迁，心中的温情永不减，跟着你走到天边，挽着手直到永远……”鲍俊伟老师编排，由渥太华东方舞蹈团和欣华舞蹈团合作出演的别开生面的开场拉开了渥太华东方舞蹈团建团30周年大型文艺晚会的序幕。



舞蹈《岭南春雨》：戴望舒的“撑着油纸伞，独自彷徨在悠长又寂寥的雨巷”，已倾倒众生。而东方舞蹈团《岭南春雨》的姑娘们，手撑雨伞徘徊在岭南的山水之间，戏水于雨过天晴的清新中。舞蹈把岭南姑娘的灵秀之气、风韵之美、淡淡的俏皮和欢快愉悦表现得淋漓尽致！加上梦幻的灯光和唯美的着装，好一幅诗情画意般的岭南风光、温婉可人仕女图！观看舞蹈时有没有一起去领略的冲动？！



诗朗诵《灵雀的诗》：“灵雀，生自东方，舞，是我的本能。爱舞，是我的本心。纵然失去羽翼，我已伤痕累累，纵然步履蹒跚，容颜枯槁如灰，我更要与同伴一起，且舞且歌。”由王曦深情朗诵的千夜特地为东方舞蹈团三十年芳华写的“灵雀的诗”，是真真实实东方人的写照：东方三十载，且舞且歌！



艺术体操《炫秋》：艺术体操《炫秋》：艺术体操是集优雅、美丽、韵律、柔韧和强劲于一体的最美丽的运动！渥太华艺术体操俱乐部精心编排的《炫秋》，由一群朝气蓬勃的孩子们演绎。漂亮流畅的艺术体操，加上悦耳美妙且富有韵味的音乐，带给了大家从里至外的艺术享受！

舞蹈《异乡人》：“披星戴月地奔波，只为一扇窗，当你迷失在路上，能够看见那灯光，不知不觉把他乡，当做了故乡……”李健的这首略带沧桑和迷茫的《异乡人》，由鲍俊伟老师原创，渥太华华星艺术团青年舞团演绎的现代舞，生动地把海外游子离乡背井移民刚到海外时的无奈、生存的不易和奋斗的艰辛表达得酣畅淋漓非常到位。有不少观众看后纷纷表示感动，因为从中看到了自己的影子。是的，好作品就是这么能引起广泛的共鸣！相信年轻的东方团员们精湛的舞技震撼到你的心灵！



女声表演唱《渔家姑娘在海边》：在海边沙滩上，赤脚的渔家姑娘们戏水捧沙，手拿梭针边织渔网边唱歌谣。由刘伟明老师配曲，鲍俊伟老师编舞，渥太华东方舞蹈团合唱团演绎的多声部女生表演唱，亲切感人、甜美动听！一曲动情的倾诉，像徐徐清风……，好似一幅活生生的南海渔家图画！

男声独唱《悟空》：这首集戏曲和流行于一体的时代歌曲，由年轻歌手游崧平演唱，是否更能彰显叛逆、多变、乐观和坚持的“悟空精神”？



舞蹈《墨梅》：“我家洗砚池头树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。”谭维维经典传唱的元代诗人王冕的这首《墨梅》，盛赞墨梅的高风亮节，不求人夸只愿散发一股清香留在天地之间。由鲍俊伟老师原创编排，东方舞蹈团和金玉舞蹈团友情出演的舞蹈《墨梅》更是突出这首音乐本身，回归表演艺术的“本”“真”，力求“纯粹”二字，旨在用精品向经典致敬，让艺术回归本体。舞蹈采用管亚东的琵琶伴奏，用一盏盏红灯笼作道具，整个舞蹈区别于追求绚丽、豪华的手笔，而是主打清新、淡雅、流畅，力求将所有观众的注意力都紧紧的扣在歌、舞、乐本体所创造的独有艺术氛围中，给大家带来很纯粹的中国风的享受！

说唱《文字头D Remix》:白昱川快速押韵的说唱可以说干净利落，吸引人的旋律与节奏，非常的热情洋溢，具有现代味儿！

街舞 《2 On》：Y.E.E Dance Studio友情出演的街舞，奔放的舞蹈、潮流的气息、时尚的脚步、跳动的音符，诠释了他们个性、开朗、奔放、热情的青春风貌。舞台上他们尽情放纵、活力四射，激情洋溢，用街舞的健康、时尚与动感，尽情诠释美好的青春活力、自由不羁。



男女声小合唱《Amazing Grace》和《Down to the River to Pray》：由Christopher Barham指挥，渥太华东方舞蹈团合唱团和Ottawa Regional Baha’iChoir联合演唱的两首无伴奏英文歌，纯净自然，原来东方人不光可以跳舞，唱起歌来也蛮有味道！

舞蹈《秋叶》：片片枫叶片片情，片片枫叶染红秋!在秋日思语的美妙的旋律里，由鲍俊伟老师原创，东方舞蹈团10个年青演员加上北国歌舞团两位团员出演的舞蹈《秋叶》，就像生命的琴弦，拨动着每一个生命的落叶。有时如狂风暴雨倾泄大地，落下金黄绸缎，铺满生命旅途；有时如飘渺若纱的梦幻女郎，轻轻地低落，不愿惊醒沉睡的大地。

秋叶的生命是短暂的，仅有短短两周的时间。然而“落红不是无情物，化作春泥更护花”。坠落在秋天的它，溶入泥土成为养料，孕育着来年春的希望。相信在来年春天的嫩芽里，一定有秋叶淡淡的微笑!

女声独唱《匆匆那年》：电影《匆匆那年》动人的主题曲，曾被王菲演唱，晚会上则由年轻的高中生歌手蔡畅来演绎，似乎更能触动大家对青春的共鸣！你有没有想一起缅怀青春呢？



舞蹈《康定溜溜》：大家耳熟能详的康定情歌《跑马溜溜的山上》，已被人们传唱了一个世纪。舞蹈《康定溜溜》，就是以这首歌为主旋律，配以现代表现手法，讲述着这样一个故事：着装明艳的茶马古道上的美丽女子们，犹如高原上的一朵朵雪莲，跳起铿锵而豪放的高原舞蹈，满满的粗旷原始野性美和浪漫。情窦初开的“李家溜溜的大姐”，对心上人欲诉还羞，欲离又不舍，没有男角的《康定溜溜》似乎更煽情！舞蹈编排热情奔放、豪爽大气，充满对生活的热爱和向往，对爱情的激情和渴望。由渥太华东方舞蹈团和友情出演的欣华舞蹈团共同演绎的《康定溜溜》把晚会推向了高潮！



最后流行歌手游崧平带领全体演职员一起唱起了《跟你到天边》这首晚会主题曲，晚会在全体舞蹈演员别具一格的传神手语表演中完美落幕！