大統華超市進駐滑鐵盧 新店12月5日開幕送贈禮卡



大統華超市滑鐵盧分店12月5日開幕並送贈禮卡給首100名顧客。

2018年11月28日安大略省多倫多訊——大統華超級市場位於滑鐵盧50 Westmount Road North新店，將於12月5日正式開業。新店讓區內顧客體驗到最好的地道亞洲風味、美食和文化。

進入大統華滑鐵盧分店的一刻，顧客便踏上了一次亞洲之旅。超過900款零食，200種醬料，加上五花八門的亞洲蔬果食材，每天新鮮出爐的訂製蛋糕和中式包點，中西貨品一應俱全。還有雜貨和個人䕶理美容産品，讓市民能享受一站式的地道亞洲購物體驗。

大統華超級市場行政總裁李佩婷表示：「我們很高興能為滑鐵盧居民帶來大統華，尤其是一直期盼着我們來臨的大學生們，終於可以不用駕駛到密西沙加光顧大統華。大統華服務社區25年，加上這新店共有26家分店。未來我們會開設更多分店，與加拿大各地市民分享亞洲的味道。」大統華超級市場海鮮部提供超過40種游水海鮮，為顧客提供獨特創新的體驗。大統華滑鐵盧分店是安大略省首家開設海鮮吧（Seafood Bar）的分店，顧客可以從海鮮部選購生猛海鮮，讓店內廚師以不同方法及醬料新鮮現場烹調，以超市的價錢帶來餐廳的享受。

對熱愛亞洲美食但無暇烹煮的食客而言，大統華內有多款亞洲口味的熟食熱菜選擇。熟食部每天提供多款現煮現賣的特色小菜，還有壽司、麻辣燙、燒臘、點心、新鮮果汁等各式各樣簡易快餐。顧客可以外賣回家，或在店內就餐區直接享用，方便忙碌的上班族和學生。

新店早上開幕儀式除歡迎滑鐵盧居民蒞臨參與之外，更有多款開幕贈品和特價商品推出。傳統舞獅點睛儀式過後，顧客更能與舞獅合影留念。頭100名顧客每位將獲贈10元大統華禮卡，其他顧客亦能獲得開幕贈品。

關於大統華

大統華超級市場於1993年成立於溫哥華，現已由第二代行政總裁李佩婷接班掌舵，並發展為加拿大最大的亞洲連鎖超市，跨越卑詩、亞伯達及安大略3大省份，深受廣大市民歡迎。大統華總部位於卑詩省列治文，並在多倫多設有東岸地區分部。www.tntsupermarket.com

大統華T&T



大統華滑鐵盧分店提供超過

900款零食和200種醬料

讓顧客體驗地道亞洲風味和美食。