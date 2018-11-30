【加拿大肝脏基金会专栏】我的脂肪肝历程 (上)梅兰妮（Melanie Braga）



在真正了解到我們吃的東西有多重要之前，我們可能一直認為我們的身體是堅不可摧、百毒不侵的。

一次常規的體檢後，醫生告訴我我有“非酒精性脂肪肝病”，這令我緊張不已。聽到醫生說出這句話時，我思緒萬千：怎麽會這樣？我是如何讓自己變成這樣的？我會沒事嗎？

我對肝臟問題非常熟悉，因為丈夫在五年前被診斷出患有非酒精性脂肪肝病，而且他之前被診斷出患有威爾遜病，一種遺傳性肝病。因此，我知道對於肝臟來說，什麽是好的，什麽是有害的。

但我從未想過肝病也會發生在我身上！

非酒精性脂肪肝

根據加拿大肝臟基金會的信息，脂肪肝是肝細胞中脂肪儲存過多的結果。當一個人攝取的脂肪與糖份超過身體所需要時，脂肪組織便會在肝臟中慢慢積貯。

非酒精性脂肪肝是一種漸進性的肝臟疾病，起始於肝臟脂肪的積貯，與過量飲酒無關。

非酒精性脂肪肝病通常沒有明顯的癥狀，但有些人可能會感到腹部肝臟不適、疲勞、感覺不舒服等。

導致非酒精性脂肪肝的原因有很多，如肥胖、遺傳因素、胰島素抵抗，最重要的是，我們吃的東西會導致脂肪肝。

在被診斷之前的日子

在被診斷出脂肪肝之前，像許多父母一樣，我兼顧著工作與家庭：我有兩份兼職工作，是一個成功的博客，盡著母親的職責照顧孩子的日常生活。超負荷的運轉令我精疲力盡。當不堪重負時，我尋求食物的安慰。當然，所有安慰性的食物都不太健康，為了提神，我喝很多汽水。當時，我完全不知道汽水這一臨時解決方案會帶來嚴重的後果。

安慰性的食物與汽水給了我暫時的精力，但之後的崩潰令我感覺更糟，我覺得比以往任何時候更加疲憊。我認為可能只是事情太多了精力不夠用了，從沒想過是我自己的不良飲食引起的後患。但是，我也只能為了家人勉強撐下去，並給一次又一次給自己找借口，以繼續吃炸薯條及喝冰凍汽水。我給自己的唯一借口，是應對這種連軸轉的高壓生活。

在診斷期間

第一輪是血液檢測。當檢測結果顯示出ALT肝酶指標過高時，醫生要求我一個月後再次測試。當第二次的結果顯示高於上個月時，醫生估計我可能有非酒精性脂肪肝病，並於是安排我在三個月後做進一步檢測。

檢查結果像是一個警鐘，令我意識到，我所做的非但沒有幫到家人，反而摧毀了我自己。當我連自己都照顧不了時，又怎麽照顧家人呢？(未完待續)