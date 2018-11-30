成长中的渥太华华人 青少年辩论队 文 / 刘广君

在加拿大的华人移民不但自己辛勤劳动努力奋斗，而且也着力培养下一代。子女教育一直是华人家庭的重要组成部分，除了研习数理科学，语言文化上的融入也是教育的重中之重。

然而，华人家庭大多在家说中文，再加上文化习俗方面的差异，华人孩子和英文家庭的同学在思想交流上经常会出现问题。孩子十几岁以后，自己的世界观逐渐开始形成，交流方面的问题会显得愈发严重。

众所周知，辩论是一项可以提高思辨能力，丰富科学知识，培养团队精神，和训练表达能力的活动。所以我希望通过英文辩论的形式来给华人孩子们提供一个交流平台，鼓励他们锻炼英文思维和对社会问题进行更深入的思考。

2018年7月上旬，我开始筹备华人青少年辩论队，这也是渥太华第一支民间辩论团体。所幸我们华人中藏龙卧虎，人才济济。我刚在微信公众群中发布成立辩论队的消息，Kanata CB中学辩论队的Alex同学就积极响应。他在家长的支持下，为我们组建了教练团队。与此同时，大批学生踊跃报名成为辩论队学员。二周后教练开始给学员进行入门培训。随后队伍迅速发展，短短两个月内我们在Kanata和Barrhaven地区又成立了数个队伍。目前我们共有五支辩论队，开学期间根据情况每周或隔周活动一次，假期各队活动两次。值得一提的是，各队从组织者到队长，全部都是家长志愿者。

对于每一次辩题，孩子们都要事先查找资料，深入分析，活动时就辩题展开对峙。正反双方的队员们唇枪舌剑，进行数轮的言辞交锋。全部辩手发言后教练会判定胜负和作出评价。通过一次次的活动，孩子们得到了长足的进步，这也是对我们辩论队组织者最好的回报。

本着鼓励参与和锻炼锻炼的原则，我们青少年辩论队将于12月15日晚6-9点在Kanata Richcraft Complex举办第二届辩论比赛，欢迎大家届时前往观赛。