大象席地而坐，读后感

一只跛脚的狗被主人牵着走，我注意到狗主人将他的帽沿儿压得很低，大衣的领子又开得很高，挡住了他整个的脸。我想看清楚牵狗人的脸。那只狗趁着跛脚离地的间隙望了我一眼，我冲它笑笑。

“嗨，它叫什么名字？”

“它叫劳伦斯。”

牵狗人侧过脸，我看见他戴着墨镜。那是一款非常有趣的墨镜，镜片里站着的人明明是我，我手里拿着橙黄色的雪铲，穿着一双墨绿色旅行者牌的雪地靴，有一只鞋的鞋带儿没系上，鞋带儿落进雪里，被橙黄色的雪铲狠劲地压着。

这款非常有趣的墨镜是他的。

“是一条河？你想去看看那条河？”我从墨镜的折射里跑出来，继续把话题重新引向那只跛脚狗。

“我曾经在那里生活。”

“这只狗看起来岁数不大，它几岁了？”

“马上两岁了。”

“你确定它可以跛着脚走在雪里？”

“哎哟。“他哎哟了一声，然后俯下身去看劳伦斯的跛脚。他抱起劳伦斯，好像女人抱起她的孩子。

“哎哟，对不起，可以帮我抱一下它吗？”他又哎哟一声。我把雪铲放到一边，伸手接过劳伦斯。它没有抵挡住我的微笑，温和地舔着我的手。

狗主人俯身，从雪地里拣出鞋带儿，搭好扣。“谢谢。”我说了谢谢。但他的这一举动让我很尴尬，因为我并不想系好那只鞋的鞋带儿。

但我还是很想看见他完全的脸，但是我没有看见他完全的脸。因为我舍不得让他摘掉这款非常有趣的墨镜，如同我舍不得自己很艰难地翻阅栅栏，那样做太可笑了。

其实，我八九岁的时候就可以翻越两米高的围墙了。

围墙后面有一头坐着的大象，我曾经也很想知道它为什么一直坐在那，如同今天我很想知道他是有一张俊朗的脸，还是有一张丑脸。

大象席地而坐。

那头一直坐着的大象，用他的鼻子亲切地勾我了一下，又一脚踏向我的胸口。

“力气真大！”

我说完这句话之后，又看到大象的跛脚。