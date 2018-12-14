如果你在护理生病的家人

在現今生活中，普通人感受到心身壓力是很常見的，而當你照顧的親人受疾病所困時，這種壓力會更大，有時會變得難以承受。

許多照顧肝病患者的人會因無休止的擔憂而變得不堪重負，受累於疲憊或體重驟然，變得容易激怒，感覺到胃部難受或心悸等身體不適。

諸如此類及更多的癥狀往往與壓力有關。作為護理者，想管理好自己的日常生活，可以參照以下提示，以賦予自己力量和希望。

接受護理者不容易的事實

以微笑掩飾日常生活中遇到的困難，是暫時的解決方案。憤怒、孤獨、悲傷和不確定的感覺是正常的情緒。將你的情緒說出來，而不是憋在肚子裏。談論你的情緒可以幫助你恢復，並預防倦怠和其他與壓力有關的疾病。

您不必一人苦撐

你很容易陷入以為自己無所不能的循環。不要害怕向你的支持圈裏的任何人尋求額外的幫助。你的家人、朋友、親近的同事或鄰居，都希望你能應對困境並保持健康。當你花大量時間照顧生病的家人時，日常瑣事越積越多，親朋好友都會願意伸出援手，幫助你處理一些簡單的雜事。

安排一些自我的時間

壓縮你自己的需求和意願，只會讓你在短期內應對困局。騰出時間做一些能帶給自己快樂和安心的事情。我們建議你吃健康飲食，適量運動、練習瑜伽或冥想，以增益身心健康。但是，也要盡量抽空閱讀、看電影、散步以清理思緒、拜訪朋友或者寫日記。

和醫生聊聊

告知醫生你在為親人提供護理。你的醫生會建議你如何管理情緒疲憊，你還可以就自己遇到的任何癥狀或健康問題咨詢醫生。

加入支持小組

分享您作為護理者的經驗，並征求其他護理者的建議，對您也有裨益。請記得不要孤立自己。在支持小組中，與那些有類似經歷者交流，可以幫到你。聯絡加拿大肝臟基金會的支持服務，了解您所在地區的可用信息。支持服務不僅給你安慰或鼓勵，而且會提供幫助您度過困境的第一手指引。

護理親人不是你一個人的孤單之旅。如果您需要尋求答案、尋找資源或有興趣與經歷相同的朋友聯系，可致電加拿大肝臟基金會全國幫助熱線1-800-563 5483，或者電郵clf@liver.ca。