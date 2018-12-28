歌声亮！舞姿美！佳肴香！渥太华加华文化中心2018圣诞联欢会纪实



冬日祥和，微雪飘洒。

2018.12.15下午起，渥太华加华文化中心成了欢乐的海洋，因为这里即将举行2018年圣诞联欢会。从二点开始，文化中心的各支文艺队伍，紧锣密鼓地做最后的演练。由于文化中心的会员们有不少中年人，是上班族，所以参加活动和排练的次数很难保证。今天正好抓紧时间反复操练，甚是重要。只见大家一丝不苟，相互指正。随后又细致化妆，熟练的人自己化好妆，还帮不会化妆的描画眉眼，体现了浓浓的姐妹之情。经过精心的妆扮，一个个都年轻了二十岁！柳眉杏眼，腮红朱唇，令人惊艳！

五点整，加华文化中心圣诞联欢正式开始！

整场联欢会由李亚非老师和曾烨老师主持。

开场的喜庆气氛由文化中心艺术团腰鼓队担纲。在指导老师佟春的带领下，十二位鼓手一身蓝白相间的绣花舞服，腰系红色腰鼓，手持垂坠红绸的鼓棒，煞是精神！她们随着“喜乐年华”的音乐节奏，击鼓上场。那铿锵的鼓声，那翻飞的红绸，那神采飞扬的笑脸，都是在祝福大家：圣诞快乐！新年吉祥！

第二个节目是大合唱。加华文化中心合唱团在张晋梗老师和田源老师的悉心带领下，在田源老师的指挥下，深情演绎了“浪漫夕阳”、和“时间都去哪了”两首优美歌曲，那如诉说般的和谐歌声，表达了对生命的思索、对人间真情的追求，以及对老年生活的乐观和希望！

新疆舞“欢快的跳吧”，像一团团红色的火焰，舞动上场。由张建红老师指导的加华文化中心艺术团舞蹈队，一贯认真排练，不断出新。只见她们身穿红色新疆裙服，黑色丝绒坎肩珠光闪烁，头戴红色维吾尔小帽，飘洒黑色发辮，舞姿活泼、手势生动、传递着健美和快乐！

刘华先生的独唱“一壶老酒”质朴而嘹亮。唱出了儿女对母亲的思念和眷恋！女高音歌曲“一杯美酒”，则由田源女士演唱。她身穿缀满红黑花朵的长裙，嗓音清亮而高亢，台风端庄大气，表情自然而丰富，充分表达了对爱情的追求，对生活的热爱！伴舞的六位舞者蓝衣白裙，动作柔美和谐，为田源的美妙歌声作了最佳的陪衬。

舞蹈“梦中的兰花花”，由加华文化中心广场舞队表演。指导老师曾烨，带领全队舞友，克服各种困难，使舞队日益巩固提高。此次的舞蹈：服饰亮丽、一双双手绢挥洒自如、步伐整齐、队形多变、造型漂亮！

由李亚非老师率领的加华文化中心健身舞班，跳起了藏族舞“梦见你的那一夜”，热情奔放！一个个颀长的身材，穿上深青色藏袍，腰系火红腰带，跳出了藏族姑娘的矫健、洒脱和柔情！

加华文化中心的涛哥自创的“时光穿梭舞”，幽默风趣，他把八十年代以来的经典歌曲、音乐、影像串连起来，不断变换道具和动作，勾起了人们对逝去的岁月之种种回忆。

古典书简舞由加华文化中心金秋舞蹈班表演。指导老师李亚非和她的学员们，素净白袍亭亭玉立，手持红色折扇或开或合，进退起伏，腾挪回旋，似乎是一群儒雅书生，在中国文化的林海中，跋涉前进！

全场联欢会的最后一个节目是时装秀！随着悠扬的乐曲，有的身穿缀满水钻的丝绒旗袍，手持粉色羽扇款款而来；有的墨绿长裙曳地，轻挥大红扇子从容而进；有的一身洁白汉服，束发，高雅端庄；有的穿民族舞衫，微笑走过；有的狐领皮衣，雍容华贵；有几位男士或西装革履，或大衣礼帽，如“上海滩”经典重现！最为精彩的是钟先生伉俪的华尔兹。一位着艳丽红舞裙，一位西装笔挺！配合默契、和谐完美！

最后全体演员上台，和加华文化中心的领导和指导老师们一起欢乐大合影！

加华文化中心的圣诞晚餐开始了！地下室早已布置得明亮、洁净！长条桌上，十几种菜肴点心一一摆放整齐。红白两色的桌布罩着一张张餐桌。义工们有序地向大家派发食物：炸大虾香脆、梅干菜烧肉浓郁、木耳鱼片鲜嫩、炒刀豆清口、茶叶蛋入味、燉豆腐滑爽……还有豆沙麻球甜糯、哈密瓜新鲜……由杨先生和吕先生掌勺的家常菜熟悉又亲切，带给身在异国他乡的我们，一种家的感觉！家的味道！

是啊，加华文化中心就是我们旅加华侨的家！是我们心灵的港湾！是我们精神的家园！我们在这里唱歌跳舞、打乒乓练太极、学书法学绘画……我们就像是一家人，亲如兄弟姐妹，一起追求共同的理想：热爱生命！热爱生活！热爱美！

当人们走出加华文化中心的大门时，不禁回望这朴实无华的匾额，心中充满了对文化中心的孙主席、梁女士等理事们，及所有指导老师的深深敬意和衷心感谢！让我们一起继续为加华文化中心献出爱心！一起为加华文化中心添砖加瓦！

（文/姚争）