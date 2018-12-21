【加拿大肝脏基金会专栏】年轻女性：肝硬化的可能性 260%于母辈！



“再来一杯，我们年轻，喝醉了睡一觉就没事了”——这是在酒席上常听到的劝酒辞。如果告诉你，饮酒可能是导致年轻人肝硬化患发率上升的原因之一，你会不会吓一跳？

肝硬化是指肝脏组织结疤的病情阶段，通常被认为是老年人才会出现的病情。最近安大略省一项研究令人吓了一跳：肝硬化患发率在年轻人群中上升最快，年轻女性患肝硬化的可能性较母亲辈高出160%！

这一发表于权威胃肠病学和肝脏病学专刊《柳叶刀》的研究报告显示，安省1997年有6,318人被诊断出肝硬化；而2016年，数字增至12,047人。临床评估科学研究所的基于人口的回顾研究得出，几近1%的人有肝硬化情形。

而最令人吃惊的发现就是，年轻人及女性是肝硬化这一可致命的肝病的高增长人群。1990年出生的千禧一代患肝硬化的风险，比1951年出生的婴儿潮一代高出116％；而对于女性来说风险更甚：1990年出生的女性患肝硬化的可能性比1951年出生的女性高出160％！

“传统上肝硬化一直被认为是老年男性的一种疾病，但我们的数据显示，肝硬化的患发正在发生变化，”该项研究的第一作者、金斯敦综合医院的胃肠病学家弗明博士教授说。

弗莱明博士指出，千禧一代肝硬化患发率的上升，可能与非酒精性脂肪肝病的高发率有关。非酒精性脂肪性肝病是目前加拿大最普遍的慢性肝病，影响高达20％至30％的人口。20％左右的非酒精性脂肪肝病患者存在肝硬化的风险，病情严重者可能需要进行肝脏移植。非酒精性脂肪肝病，多因超重、肥胖、糖尿病引起。

除了脂肪肝病，酒精可能是年轻女性肝硬化增加的风险因素之一。某些研究发现，北美年轻女性饮酒比例几乎与年轻男性相同，而由于女性的身体更易吸收酒精，因而也容易患上与酒精相关的肝脏疾病，任何与酒精相关的肝脏疾病都会显着增加肝硬化的风险。即使是非重度酗酒者，也可能因为其他因素，而容易患上肝硬化。

节日当前，美食佳酿本无罪，吃喝过量则会问题多多，体重增加了令人烦，伤害了心肝宝贝更令人警。怎么办呢？还是那六个字：管住嘴（少吃），迈开腿（多动）。