您在观察: 首页 » 社区 » 渥太华华人社区服务中心 2018年度第九届筹款晚宴圆满结束!

渥太华华人社区服务中心 2018年度第九届筹款晚宴圆满结束!

作者: 日期: December 21, 2018 栏目: 社区 | 评论 : 0

image001

image003

一年一度的渥太华华人社区服务中心（OCCSC）筹款晚宴于11月29日周四晚间在渥太华St. Elias Centre举行。晚会历时三个半小时，由CBC渥太华电视新闻主播Adrian Harewood再度担任此次晚会的主持人。通过企业商家赞助、销售餐券、捐款、捐赠礼物、无声及有聲拍卖、幸运抽奖等活动，共筹得善款逾四万元，将用于支持中心为新移民的服务运营，以安顿咨询、求职服务、语言培训、家庭咨询和义工服务，来帮助新移民安居乐业。

今年是晚宴的第九个年头，由精致的餐前招待会拉开序幕。宾客可在接待处享用餐前小点和无酒精果汁饮品；同时欣赏Candice Chan以竖琴演奏世界名曲，与其它来宾交谊。

这次出席的贵宾包括国会议员Chandra Arya，国会议员Geng Tan(谭耕)，省议员John Fraser，省议员Jeremy Roberts的代表，渥太华市长Jim Watson，中华人民共和国驻加拿大大使馆代表、驻加拿大台北经济文化代表处代表、商界及社区领袖、社区的支持者等，共有450位嘉宾，包括工作员工、义工欢聚一堂，共商善举。

首先由OCCSC总裁Robert Parungao及行政总监Sharon Kan带来开场致词，之后国会议员Chandra Arya、国会议员Geng Tan(谭耕)，及省议员John Fraser，都上台问候在场来宾，并高度赞扬OCCSC在新移民安置上扮演的重要角色。

在享用由名厨精心烹饪的美味西餐时，嘉宾也观赏到多元文化精彩表演：首先由佛光青少年鼓乐队带来的开场表演，震撼人心，轰动全场。接着由AL-ARZ Lebanese Art Group带来令人目不转睛的黎巴嫩民族舞曲。今年还有数位专业人士义演，包括著名女高音歌唱家刘铭惠女士，以脍炙人心的意大利歌剧 Ave Marie及民谣茉莉花征服全场。舞蹈老师 Shan Jiang Brown 带来优美的独舞“一眼千年”、小提琴演奏家Essie Liu(刘子暄)带来热情奔放的“花儿为什么这样红”，最后由消防员慈善歌手Sandy Mah，以深情浑厚的歌声，感动全场。

本届共筹得80多件义卖品，用于无声拍卖。捐赠者包括省议员、渥太华市长、市议员、中华人民共和国驻加拿大大使馆、驻加拿大台北经济文化代表处，都提供了精美礼品、其中还有数件外交级别的珍藏品。Otto’s等各大赞助商，各类型的博物馆、游乐场、运动中心及餐饮业者，都纷纷捐赠礼品和礼券。此外，Robbie’s Italian Restaurant (St. Laurent)捐赠价值一千元的礼券，内容为贵宾室接待十人份的意大利高档晚宴，也在有声拍卖环节中高价卖出。

当天还有紧张刺激的幸运抽奖，20份幸运抽奖礼物包括两份价值$450及$250的神秘礼篮，和许多美酒巧克力及餐厅礼券，这些环节掀起了本次宴会的一个个高潮。
这次晚宴共有近70位的工作人员活跃在人群里，包括OCCSC员工，义工及表演者。感谢晚宴策划小组和义工们提供的高质量服务，包括与赞助商和礼物捐赠者联系、策划、设计、宣传、布置、表演、摄影、舞台监督等专业活动，让这次活动圆满完成。

渥太华华人社区服务中心是非营利、无党派的慈善社会服务机构，自1975年开始服务新移民群体；开办初期以服务华人移民为主，但现在客户来自超过110个国家和地区。仅在2017年，我们已经服务了近七千位新移民。OCCSC再次感谢来自社会各界人士对慈善事业的拔冗莅临，鼎力相助。

感谢赞助商和媒体伙伴：
（按字母顺序排列）
钻石级赞助商:
• Otto’s BMW & Subaru
• Urbandale Construction
金级赞助商:
• Bank of Montreal (满地可银行)
• CIBC (加拿大帝国商业银行)
• Desjardins

银级赞助商:
• Capital Funeral Home & Cemetery – Gable Fung (安福园-冯基堡)
• Killam Apartment REIT
• Royal Bank of Canada (加拿大皇家银行)
• Sun Life Financial – Connie Tang (邓陈秀玲)

媒体伙伴:
• CBC News
• ComeFromChina.com (CFC中文网)
• Future Vision Productions
• OTTAWAZINE
• 渥太华中文电台

公司行号/团体桌:
• ACE
• Chinese Community Association of Ottawa(加京中华会馆)
• ComeFromChina.com (CFC中文网)
• Fasken Martineau DuMoulin LLP(法铭德律师事务所)
• I Shall Travel (爱上旅游)
• Maple Star Food Export
• OCCSC/In-TAC Career Mentors
• Ottawa Chinese Bible Church(渥太华华人真道堂)
• Ottawa Police Service
• Patricia Parungao
• Peter Fan
• Sandra Hines
• Satika International Inc.
• Scotiabank (加拿大丰业银行)
• Star Motors of Ottawa
• The Fengs (冯氏家族)
• Vivian Lin (林碧容) – Royal LePage& Steven Chang (张志荣) – CIBC
• World Skills Employment Centre
• ZINation

期待各界人士能继续支持OCCSC为新移民的服务!“同心协力，共建社区”。

image011
OCCSC总监,理事会，中国大使馆衡孝军公参，王明清一秘
image009
驻加拿大台北经济文化代表处代表,省议员, 省议员代表,主持人, OCCSC 理事会及员工
image015
国会议员 Chandra Arya 致贺词
image013

国会议员 Geng Tan (谭耕) 致贺词
image019-copy
省议员 John Fraser致贺词
image017
市长Jim Watson 参观无声拍卖品
image023
CBC主播Adrian Harewood 直播采访本中心客户
image021
市长Jim Watson祝贺 OCCSC总监Sharon Kan
image005-copy
晚会主持人CBC 主播 Adrian Harewood
image027
著名女高音歌唱家 刘铭惠女士
image031
钻石赞助商Otto’s BMW & Subaru
image029
钻石赞助商Urbandale Construction
image025-copy
佛光青少年鼓乐队
image033
Occsc员工和义工

关于作者

中华导报

发表数目 : 3716

有关文章

© 2012-2018 All Rights Are Reserved by Canada China News

回到上面