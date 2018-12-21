渥太华华人社区服务中心 2018年度第九届筹款晚宴圆满结束!

一年一度的渥太华华人社区服务中心（OCCSC）筹款晚宴于11月29日周四晚间在渥太华St. Elias Centre举行。晚会历时三个半小时，由CBC渥太华电视新闻主播Adrian Harewood再度担任此次晚会的主持人。通过企业商家赞助、销售餐券、捐款、捐赠礼物、无声及有聲拍卖、幸运抽奖等活动，共筹得善款逾四万元，将用于支持中心为新移民的服务运营，以安顿咨询、求职服务、语言培训、家庭咨询和义工服务，来帮助新移民安居乐业。

今年是晚宴的第九个年头，由精致的餐前招待会拉开序幕。宾客可在接待处享用餐前小点和无酒精果汁饮品；同时欣赏Candice Chan以竖琴演奏世界名曲，与其它来宾交谊。

这次出席的贵宾包括国会议员Chandra Arya，国会议员Geng Tan(谭耕)，省议员John Fraser，省议员Jeremy Roberts的代表，渥太华市长Jim Watson，中华人民共和国驻加拿大大使馆代表、驻加拿大台北经济文化代表处代表、商界及社区领袖、社区的支持者等，共有450位嘉宾，包括工作员工、义工欢聚一堂，共商善举。

首先由OCCSC总裁Robert Parungao及行政总监Sharon Kan带来开场致词，之后国会议员Chandra Arya、国会议员Geng Tan(谭耕)，及省议员John Fraser，都上台问候在场来宾，并高度赞扬OCCSC在新移民安置上扮演的重要角色。

在享用由名厨精心烹饪的美味西餐时，嘉宾也观赏到多元文化精彩表演：首先由佛光青少年鼓乐队带来的开场表演，震撼人心，轰动全场。接着由AL-ARZ Lebanese Art Group带来令人目不转睛的黎巴嫩民族舞曲。今年还有数位专业人士义演，包括著名女高音歌唱家刘铭惠女士，以脍炙人心的意大利歌剧 Ave Marie及民谣茉莉花征服全场。舞蹈老师 Shan Jiang Brown 带来优美的独舞“一眼千年”、小提琴演奏家Essie Liu(刘子暄)带来热情奔放的“花儿为什么这样红”，最后由消防员慈善歌手Sandy Mah，以深情浑厚的歌声，感动全场。

本届共筹得80多件义卖品，用于无声拍卖。捐赠者包括省议员、渥太华市长、市议员、中华人民共和国驻加拿大大使馆、驻加拿大台北经济文化代表处，都提供了精美礼品、其中还有数件外交级别的珍藏品。Otto’s等各大赞助商，各类型的博物馆、游乐场、运动中心及餐饮业者，都纷纷捐赠礼品和礼券。此外，Robbie’s Italian Restaurant (St. Laurent)捐赠价值一千元的礼券，内容为贵宾室接待十人份的意大利高档晚宴，也在有声拍卖环节中高价卖出。

当天还有紧张刺激的幸运抽奖，20份幸运抽奖礼物包括两份价值$450及$250的神秘礼篮，和许多美酒巧克力及餐厅礼券，这些环节掀起了本次宴会的一个个高潮。

这次晚宴共有近70位的工作人员活跃在人群里，包括OCCSC员工，义工及表演者。感谢晚宴策划小组和义工们提供的高质量服务，包括与赞助商和礼物捐赠者联系、策划、设计、宣传、布置、表演、摄影、舞台监督等专业活动，让这次活动圆满完成。

渥太华华人社区服务中心是非营利、无党派的慈善社会服务机构，自1975年开始服务新移民群体；开办初期以服务华人移民为主，但现在客户来自超过110个国家和地区。仅在2017年，我们已经服务了近七千位新移民。OCCSC再次感谢来自社会各界人士对慈善事业的拔冗莅临，鼎力相助。

感谢赞助商和媒体伙伴：

（按字母顺序排列）

钻石级赞助商:

• Otto’s BMW & Subaru

• Urbandale Construction

金级赞助商:

• Bank of Montreal (满地可银行)

• CIBC (加拿大帝国商业银行)

• Desjardins

银级赞助商:

• Capital Funeral Home & Cemetery – Gable Fung (安福园-冯基堡)

• Killam Apartment REIT

• Royal Bank of Canada (加拿大皇家银行)

• Sun Life Financial – Connie Tang (邓陈秀玲)

媒体伙伴:

• CBC News

• ComeFromChina.com (CFC中文网)

• Future Vision Productions

• OTTAWAZINE

• 渥太华中文电台

公司行号/团体桌:

• ACE

• Chinese Community Association of Ottawa(加京中华会馆)

• ComeFromChina.com (CFC中文网)

• Fasken Martineau DuMoulin LLP(法铭德律师事务所)

• I Shall Travel (爱上旅游)

• Maple Star Food Export

• OCCSC/In-TAC Career Mentors

• Ottawa Chinese Bible Church(渥太华华人真道堂)

• Ottawa Police Service

• Patricia Parungao

• Peter Fan

• Sandra Hines

• Satika International Inc.

• Scotiabank (加拿大丰业银行)

• Star Motors of Ottawa

• The Fengs (冯氏家族)

• Vivian Lin (林碧容) – Royal LePage& Steven Chang (张志荣) – CIBC

• World Skills Employment Centre

• ZINation

期待各界人士能继续支持OCCSC为新移民的服务!“同心协力，共建社区”。



OCCSC总监,理事会，中国大使馆衡孝军公参，王明清一秘



驻加拿大台北经济文化代表处代表,省议员, 省议员代表,主持人, OCCSC 理事会及员工



国会议员 Chandra Arya 致贺词



国会议员 Geng Tan (谭耕) 致贺词



省议员 John Fraser致贺词



市长Jim Watson 参观无声拍卖品



CBC主播Adrian Harewood 直播采访本中心客户



市长Jim Watson祝贺 OCCSC总监Sharon Kan



晚会主持人CBC 主播 Adrian Harewood



著名女高音歌唱家 刘铭惠女士



钻石赞助商Otto’s BMW & Subaru



钻石赞助商Urbandale Construction



佛光青少年鼓乐队



Occsc员工和义工