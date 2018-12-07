【加拿大肝脏基金会专栏】我的脂肪肝历程：改变与效果(下)



梅蘭妮与女儿与丈夫

梅兰妮（Melanie Braga）

經過一系列檢查，醫生告訴我我患有脂肪肝！診斷像是一個警鐘，令我意識到，我所做的非但沒有幫到家人，反而毀了我自己。當我連自己都照顧不了時，又如何照顧家人？

是時候做出改變了，生活方式的徹底改變！我剔除了一些日常菜單上頻繁出現的食品，如紅肉、乳制品、油炸食品和汽水。 除了圍着女兒轉（顯然這算不上運動），我開始更多步行和騎自行車，以令自己多一些運動。

三個月過去了，現在是時候看到這些小小的變化起到的作用了。我做了與肝臟有關的血液檢查和超聲波。幾個星期後，我去看醫生，他自然地註意到了我的變化。他看到我體重減輕了，說我看起來更有活力。醫生與我一起看了檢查報告：超聲波圖像中有脂肪肝，但非常輕微（85％的清晰度），血液檢查顯示的肝酶水平有所下降。醫生對檢查結果印象深刻，告訴我我采取的改變是對的，但仍要繼續。我需要在六個月後再次進行檢測，以確保病情在改善而不是惡化。

從正式確診到現在已經五個月了。我的精力變得充沛，這種精力不是來自於我曾經以為可以提神的汽水。我不得不承認，吃得健康並不容易，特別是在與家人和朋友外出就餐時。我可以自豪地說，我已經五個月沒有喝過汽水、三個月沒有嘗過紅肉了！看起來似乎微不足道，但對我來說，這可是很了不起的。改變不是一個簡單的過程，我一步一步進行着。日子有起有伏，但我會到達目標。

我也意識到，想要幫助他人，我需要把自己放在第一位。為了自己身體和肝臟的健康，我需要明智地選擇食物。目前，非酒精性脂肪肝病尚無治療方法，但我們可以改變生活方式，通過均衡的飲食與日常的鍛煉，減少肝臟中的脂肪。我們有責任為自己做出更好的選擇，並努力預防這種疾病。

重新“教育”我們的身體一些它不適應的事情，可能是一場艱苦的“鬥爭”。但是，假以時間和自律，你就可以做到。我不斷提醒自己，“活着”一詞（live）存在於肝臟(liver)之中，足以說明肝臟對生命的重要性。因為它對我們如此重要，當然要為它提供健康的食物與飲品呀！